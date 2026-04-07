На грошове забезпечення є скарги: Решетилова про зарплати військовим

Військовий омбудсман Ольга Решетилова. Фото: facebook.com/o.reshetylova

В українському війську зберігається низка проблем та скарг на грошове забезпечення. Причиною цього є технічні помилки, затримки в документах і системні питання щодо рівня виплат.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила військовий омбудсман Ольга Решетилова в інтерв'ю РБК-Україна.

Найбільші проблеми з грошовим забезпеченням

Решетилова розповіла, що скарги стосуються як базового щомісячного забезпечення, так і додаткових виплат, зокрема бойових. В окремих випадках причиною невиплат стають неточності в документації або ситуації, коли військовослужбовець формально перебуває у статусі СЗЧ і сам про це може не знати. У такому статусі нарахування коштів призупиняється.

"Є питання з бойовими виплатами: якщо невчасно подана інформація, то військовий може не отримати бойових. У таких випадках ми теж розбираємось", — зазначила омбудсман.

Водночас у війську зростає загальне невдоволення рівнем грошового забезпечення. Вона наголосила, що ситуація, коли військовий у тилу отримує менше, ніж працівник цивільної сфери, є неприйнятною.

Також Ольга Решетилова наголосила, що питання підвищення виплат напряму залежить від фінансових можливостей держави. Наразі на рівні Європейського Союзу тривають дискусії щодо виділення Україні значного пакета допомоги, частина якого має покривати й потреби грошового забезпечення військових. Уряд України, за її словами, наполягає, що підтримка армії — це внесок у безпеку всієї Європи.

"Мені прикро дивитися на всі ці дискусії в ЄС, розуміючи, яку ціну платить українське військо, і наскільки жалюгідне це грошове забезпечення. Але ситуація така, що поки й ці гроші з боку партнерів у підвішеному стані", — сказала омбудсман.

Вона наголосила, що у Міністерстві оборони готуються до внутрішнього аудиту, який має показати ефективність використання кадрового ресурсу в армії. Очікується, що це дозволить оптимізувати витрати.

Окремо Решетилова підняла питання якості мобілізації. За її словами, мобілізація осіб, які мають законні підстави для відстрочки або проблеми зі здоров'ям, призводить до неефективного використання ресурсів. Держава витрачає кошти на їхнє забезпечення, а командування — час на подальше оформлення звільнення, що лише поглиблює кадрові та фінансові проблеми.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Решетилова заявила, що підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців можливе лише за виконання трьох ключових умов. Перше — це усвідомлення наших європейських партнерів про те, що українське військо — це європейське військо і захист європейського кордону.

Також ми писали, в яких числах мають прийти оклади та бойові у квітні. Вони здійснюються захисникам на картки декількома траншами у різні дати.