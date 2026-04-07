На денежное обеспечение есть жалобы: Решетилова о зарплатах военным

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 07:30
Военный омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: facebook.com/o.reshetylova

В украинской армии сохраняется ряд проблем и жалоб на денежное обеспечение. Причиной этого являются технические ошибки, задержки в документах и системные вопросы относительно уровня выплат.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина.

Самые большие проблемы с денежным обеспечением

Решетилова рассказала, что жалобы касаются как базового ежемесячного обеспечения, так и дополнительных выплат, в частности боевых. В отдельных случаях причиной невыплат становятся неточности в документации или ситуации, когда военнослужащий формально находится в статусе СОЧ и сам об этом может не знать. В таком статусе начисление средств приостанавливается.

"Есть вопрос с боевыми выплатами: если не вовремя подана информация, то военный может не получить боевых. В таких случаях мы тоже разбираемся", — отметила омбудсмен.

В то же время в армии растет общее недовольство уровнем денежного обеспечения. Она подчеркнула, что ситуация, когда военный в тылу получает меньше, чем работник гражданской сферы, неприемлема.

Читайте также:

Также Ольга Решетилова отметила, что вопрос повышения выплат напрямую зависит от финансовых возможностей государства. Сейчас на уровне Европейского Союза продолжаются дискуссии о выделении Украине значительного пакета помощи, часть которого должна покрывать и потребности денежного обеспечения военных. Правительство Украины, по ее словам, настаивает, что поддержка армии — это вклад в безопасность всей Европы.

"Мне обидно смотреть на все эти дискуссии в ЕС, понимая, какую цену платит украинское войско, и насколько жалкое это денежное обеспечение. Но ситуация такова, что пока и эти деньги со стороны партнеров в подвешенном состоянии", — сказала омбудсмен.

Она отметила, что в Министерстве обороны готовятся к внутреннему аудиту, который должен показать эффективность использования кадрового ресурса в армии. Ожидается, что это позволит оптимизировать расходы.

Отдельно Решетилова подняла вопрос качества мобилизации. По ее словам, мобилизация лиц, имеющих законные основания для отсрочки или проблемы со здоровьем, приводит к неэффективному использованию ресурсов. Государство тратит средства на их обеспечение, а командование — время на дальнейшее оформление увольнения, что лишь усугубляет кадровые и финансовые проблемы.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Решетилова заявила, что повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих возможно только при выполнении трех ключевых условий. Первое — это осознание наших европейских партнеров о том, что украинское войско — это европейское войско и защита европейской границы.

Также мы писали, в каких числах должны прийти оклады и боевые в апреле. Они осуществляются защитникам на карточки несколькими траншами в разные даты.

военные Ольга Решетилова денежное довольствие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
