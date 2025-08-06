Оформлення документів у разі загибелі воїна — що змінилося

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

В Україні спростили процедуру оформлення документів у разі загибелі, захоплення полон або зникнення безвісти військових під час бойових дій. Відповідний наказ розробило Головне управління захисту прав військовослужбовців.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Що зміниться

Згідно із документом, до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони мають внести зміни. Наказ доповнює та впорядковує перелік інформації, яка надходить до ТЦК та СП і від військкомату родинам військових.

Відтепер, якщо ознак правопорушення немає, розслідування за фактами зникнення військовослужбовців безвісти, захоплення їх у полон або заручники, інтернування або смерті не проходитимуть. Командир зможе самостійно видати наказ про обставини події. Такі зміни дозволять розвантажити роботу штабів військових частин, більш оперативно інформувати родини бійців про обставини, які сталися з їхніми близькими, а також зменшити кількість технічних помилок під час підготовки документів.

"Це рішення — відповідь на реальні виклики, з якими щодня стикаються як військові частини, так і родини наших захисників. І ми розуміємо, наскільки важливо, щоб процес оформлення відповідної інформації був чітким та оперативним", — зазначив начальник Головне управління захисту прав військовослужбовців полковник Руслан Циганков.

Нагадаємо, упродовж останніх восьми місяців на службу повернулися понад 29 тисяч бійців, які скоїли СЗЧ. Їм поновлять забезпечення.

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