Оформление документов в случае гибели воина — что изменилось

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

В Украине упростили процедуру оформления документов в случае гибели, захвата в плен или пропажи без вести военных во время боевых действий. Соответствующий приказ разработало Главное управление защиты прав военнослужащих.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Что изменится

Согласно документу, в Инструкцию по организации учета личного состава в системе Минобороны должны внести изменения. Приказ дополняет и упорядочивает перечень информации, которая поступает в ТЦК и СП и от военкомата семьям военных.

Отныне, если признаков правонарушения нет, расследование по фактам исчезновения военнослужащих без вести, захвата их в плен или заложники, интернирования или смерти проходить не будут. Командир сможет самостоятельно издать приказ об обстоятельствах происшествия. Такие изменения позволят разгрузить работу штабов воинских частей, более оперативно информировать семьи бойцов об обстоятельствах, которые произошли с их близкими, а также уменьшить количество технических ошибок при подготовке документов.

"Это решение — ответ на реальные вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются как воинские части, так и семьи наших защитников. И мы понимаем, насколько важно, чтобы процесс оформления соответствующей информации был четким и оперативным", — отметил начальник Главного управления защиты прав военнослужащих полковник Руслан Цыганков.

Напомним, в течение последних восьми месяцев на службу вернулись более 29 тысяч бойцов, совершивших СОЧ. Им возобновят обеспечение.

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