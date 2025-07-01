Кому ТЦК та СП може призначити декілька штрафів

Працівники ТЦК та СП виписують чоловіку штраф. Фото ілюстративне: кадр із відео

За порушення чинного законодавства військовозобов'язаних можуть штрафувати неодноразово. За кожне з порушень передбачається один штраф. Водночас, якщо громадян вчинив кілька порушень, наприклад, не оновив військово-облікові дані та не має військового квитка, за кожне з них передбачається окрема відповідальність.

Про це в інтерв'ю TCH.ua повідомили юристи.

Реклама

Читайте також:

Кого штрафуватимуть декілька разів

"Я допускаю, що штрафів для однієї людини може бути декілька... Коли людина фактично не перебуває на обліку, не з'явилася на ВЛК до 5 червня, якщо є обмежено придатною, — це все окремі порушення", — зазначив адвокат Андрій Межирицький.

За його словами, працівники ТЦК та СП можуть окремо штрафувати за кожну неявку за повісткою. Наразі штрафи почали накладати більш активно, але в матеріалах від ТЦК та СП часто є помилки — через це суд може скасувати покарання.

Інший адвокат та колишній слідчий Роман Сімутін пояснив, що декілька штрафів отримати можна, але накладають їх не одразу. Наприклад, спочатку військовозобов'язаного можуть оштрафувати за неявку за повісткою, за три тижні — за ігнорування візиту до ТЦК та СП, а ще згодом — за відмову проходити ВЛК. Максимальна сума одного штрафу — 25,5 тисячі гривень.

Також правознавець зазначив, що 17 липня спливає рік від дати, коли чоловіки мали оновити військово-облікові дані. Чи накладатимуть штрафи після цієї дати — наразі під питанням.

Адвокатка Катерина Аніщенко погодилася з колегами, заявивши, що одна повістка дорівнює одному штрафу.

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Резерв+" запустили послугу зі сплати штрафів. Тепер це можна зробити онлайн.

Також ми повідомляли, що в Івано-Франківській області чоловік намагався незаконно перетнути кордон. Його оштрафували.