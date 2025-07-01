Кому ТЦК и СП может назначить несколько штрафов

Мобилизационные нарушения — кого могут оштрафовать несколько раз
За нарушение действующего законодательства военнообязанных могут штрафовать неоднократно. За каждое из нарушений предусматривается один штраф. В то же время, если граждан совершил несколько нарушений, например, не обновил военно-учетные данные и не имеет военного билета, за каждое из них предусматривается отдельная ответственность.
Об этом в интервью TCH.ua сообщили юристы.
Кого будут штрафовать несколько раз
"Я допускаю, что штрафов для одного человека может быть несколько... Когда человек фактически не состоит на учете, не явился на ВВК до 5 июня, если является ограниченно годным, — это все отдельные нарушения", — отметил адвокат Андрей Межирицкий.
По его словам, работники ТЦК и СП могут отдельно штрафовать за каждую неявку по повестке. Сейчас штрафы начали накладывать более активно, но в материалах от ТЦК и СП часто есть ошибки — из-за этого суд может отменить наказание.
Другой адвокат и бывший следователь Роман Симутин объяснил, что несколько штрафов получить можно, но накладывают их не сразу. Например, сначала военнообязанного могут оштрафовать за неявку по повестке, через три недели — за игнорирование визита в ТЦК и СП, а еще позже — за отказ проходить ВВК. Максимальная сумма одного штрафа — 25,5 тысячи гривен.
Также правовед отметил, что 17 июля истекает год с даты, когда мужчины должны были обновить военно-учетные данные. Будут ли накладывать штрафы после этой даты — пока под вопросом.
Адвокат Екатерина Анищенко согласилась с коллегами, заявив, что одна повестка равна одному штрафу.
Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" запустили услугу по уплате штрафов. Теперь это можно сделать онлайн.
Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области мужчина пытался незаконно пересечь границу. Его оштрафовали.
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