Кому ТЦК и СП может назначить несколько штрафов

Работники ТЦК и СП выписывают мужчине штраф. Фото иллюстративное: кадр из видео

За нарушение действующего законодательства военнообязанных могут штрафовать неоднократно. За каждое из нарушений предусматривается один штраф. В то же время, если граждан совершил несколько нарушений, например, не обновил военно-учетные данные и не имеет военного билета, за каждое из них предусматривается отдельная ответственность.

Об этом в интервью TCH.ua сообщили юристы.

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Кого будут штрафовать несколько раз

"Я допускаю, что штрафов для одного человека может быть несколько... Когда человек фактически не состоит на учете, не явился на ВВК до 5 июня, если является ограниченно годным, — это все отдельные нарушения", — отметил адвокат Андрей Межирицкий.

По его словам, работники ТЦК и СП могут отдельно штрафовать за каждую неявку по повестке. Сейчас штрафы начали накладывать более активно, но в материалах от ТЦК и СП часто есть ошибки — из-за этого суд может отменить наказание.

Другой адвокат и бывший следователь Роман Симутин объяснил, что несколько штрафов получить можно, но накладывают их не сразу. Например, сначала военнообязанного могут оштрафовать за неявку по повестке, через три недели — за игнорирование визита в ТЦК и СП, а еще позже — за отказ проходить ВВК. Максимальная сумма одного штрафа — 25,5 тысячи гривен.

Также правовед отметил, что 17 июля истекает год с даты, когда мужчины должны были обновить военно-учетные данные. Будут ли накладывать штрафы после этой даты — пока под вопросом.

Адвокат Екатерина Анищенко согласилась с коллегами, заявив, что одна повестка равна одному штрафу.

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" запустили услугу по уплате штрафов. Теперь это можно сделать онлайн.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области мужчина пытался незаконно пересечь границу. Его оштрафовали.