Мобілізація жінок в Україні — хто може отримати штраф за неоновлені дані

Військова з батальйону "Вовки Да Вінчі". Фото: УНІАН

В Україні деякі жінки віком від 18 до 60 є військовозобов'язаними. Вони також мають обов'язково оновлювати свої дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і за ігнорування цих правил їм загрожує штраф. Які жінки є військовозобов'язаними в Україні?

Про це повідомляє Кременчуцький ТЦК та СП.

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Наразі жінки можуть долучитися до Збройних сил України за власним бажанням.

"Жінки-військовозобов'язані, віком від 18 до 60 років, повинні звернутися до ТЦК та СП для отримання військово-облікових документів", – наголосили в ТЦК.

Після звернення жінки до ТЦК, у відомстві заведуть на неї особову справу та направлять на проходження військово-лікарської комісії, де згідно з висновком визначать придатність до служби.

Які жінки вважаються військовозобов'язаними в Україні та кому обов'язково треба встати на облік в ТЦК

Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу", встановлює, що на військовий облік обов'язково мають встати на облік ті жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальності.

Зазначимо, що раніше в Україні була чинною норма про те, що жінки, які здобули освіту медичної чи фармацевтичної спеціальності і не перебували на військовому обліку, могли працевлаштуватися зі статусом невійськовозобов'язаних до кінця 2026 року. Проте, Кабінет Міністрів України видав постанову №563 16 травня 2024 року, де цю норму прибрали.

Які штрафи загрожують жінкам за непоновлення даних

Якщо жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, не оновлять свої дані в ТЦК, то для них встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Можливий штраф сумою від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн). Якщо впродовж року буде повторне порушення, то штраф зростає до суми від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (від 5100 до 8500 грн).

А в особливий період — тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (від 17000 до 25500 грн).

Кримінальна відповідальність настає у випадку, якщо зафіксоване ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК та СП, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України. Тут можливий штраф сумою від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн) або покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року.

Чи треба вставати на облік жінкам без медичної освіти

Окрім того, міністерство оборони затвердило перелік спеціальностей та професій, які мають споріднення з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Таким чином жінки, які мають такі спеціальності та професії, можуть за власним бажанням стати на облік військовозобов’язаних, проте, вони мають бути придатними до військової служби за станом здоров'я та віком.

Чи можуть жінку, яка на обліку в ТЦК мобілізувати на війну

Пункт 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" трактує, що жінки, які вже перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або бути залучені до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.

Крім того, жінки, згідно із законодавством, виконують свій військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками: вони можуть підписати контракт на службу в ЗСУ, проходити військову службу чи у резерві, виконувати обов'язки в запасі та також виконувати правила військового обліку.

Нагадаємо, деяким жінкам на кордоні можуть відмовити у виїзді з України через мобілізацію та воєнний стан.

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