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Мобилизация женщин – кого оштрафуют за необновленные данные

16 ноября 2024 05:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация женщин в Украине — кто может получить штраф за необновленные данные
Военная из батальона "Волки Да Винчи". Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине некоторые женщины в возрасте от 18 до 60 являются военнообязанными. Они должны обязательно обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и за игнорирование этих правил им грозит штраф. Какие женщины военнообязанны в Украине?

Об этом сообщает Кременчугский ТЦК и СП.

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Пока же женщины могут присоединиться к Вооруженным силам Украины по собственному желанию.

"Женщины-военнообязанные, в возрасте от 18 до 60 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для получения военно-учетных документов", — подчеркнули в ТЦК.

После обращения женщины в ТЦК, в ведомстве заведут на нее личное дело и направят на прохождение военно-врачебной комиссии, где согласно заключению определят пригодность к службе.

Какие женщины считаются военнообязанными в Украине и кому обязательно нужно встать на учет в ТЦК

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", устанавливает, что на военный учет обязательно должны встать на учет женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Отметим, что ранее в Украине действовала норма о том, что женщины, которые получили образование медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете, могли трудоустроиться со статусом невоеннообязанных до конца 2026 года. Однако Кабинет Министров Украины издал постановление №563 16 мая 2024 года, где эту норму убрали.

Какие штрафы угрожают женщинам за не обновленные данные

Если женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, не обновят свои данные в ТЦК, то для них установлена административная и уголовная ответственность.

Возможен штраф в размере от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн). Если в течение года будет повторное нарушение, то штраф растет до суммы от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. (от 5100 до 8500 грн.).

А в особый период — влечет наложение штрафа от одной тысячи до одной тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. (от 17 000 до 25 500 грн).

Уголовная ответственность наступает в случае если зафиксировано уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК и СП, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины. Здесь возможен штраф суммой от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5100 до 8500 грн) или наказания в виде исправительных работ на срок до одного года.

Нужно ли вставать на учет женщинам без медицинского образования

Кроме того, министерство обороны утвердило перечень специальностей и профессий, имеющих родство с соответствующими военно-учетными специальностями. Таким образом, женщины, имеющие такие специальности и профессии, могут по собственному желанию стать на учет военнообязанных, однако, они должны быть пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту.

Могут ли женщину, которая на учете в ТЦК мобилизовать на войну

Пункт 12 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" трактует, что женщины, которые уже состоят на военном учете, могут быть призваны на военную службу или быть привлечены к работам по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.

Кроме того, женщины, согласно законодательству, выполняют свой воинский долг на равных началах с мужчинами: они могут подписать контракт на службу в ВСУ, проходить военную службу или в резерве, выполнять обязанности в запасе и выполнять правила военного учета.

Напомним, некоторым женщинам на границе могут отказать в выезде из Украины из-за мобилизации и военного положения.

Также адвокат объяснил, как действовать, если в ТЦК отказывают дать справку об отсрочке.

ВСУ штрафы женщины мобилизация ТЦК и СП женщины на войне

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