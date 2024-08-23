Яке покарання загрожує військовозобов’язаним жінкам за ігнорування повісток

Мобілізація жінок — яке покарання загрожує за ігнорування повісток
Під загальну мобілізацію підпадають військовозобов’язані чоловіки та жінки. Тому відповідальність у разі порушення обов’язку буде однакова.
Про це йдеться у статті 210-1 Кодексу України, пишуть Новини.PRO.
Яке покарання загрожує військовозобов’язаній жінці за ігнорування повісток
Якщо неявка до військкомату сталася за повістками для уточнення даних або для проходження військово-лікарської комісії, то покарання за це — адміністративний штраф. Його розмір для військовозобов’язаних — від 1 700 до 3 400 гривень. Якщо особа отримала повістку вдруге протягом року і знову не прийшла до ТЦК та СП, штраф становитиме від 3 400 гривень до 5 100 гривень.
Якщо людина, яка оновила свої військово-облікові дані, пройшла ВЛК, яка визнала її придатною до служби у воєнний час, але не з’явилася за бойовим розпорядженням до пункту збору, то це вже трактується як ухилення від мобілізації. У такому випадку загрожує кримінальна відповідальність.
Варто зазначити, що згідно з пунктом 12 статті 1 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу", жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу або залучити до робіт із забезпечення оборони держави лише в добровільному порядку.
За яких умов можуть відмовити жінці у підписанні контракту
Жінкам-добровольцям можуть відмовити у підписанні контракту. Підстави відмовити такі:
- наявність трьох дітей;
- наявність дитини з інвалідністю або прийомної дитини до 18 років;
- наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю;
- якщо жінка є матір'ю-одиначкою;
- якщо жінка є студенткою або заброньована на роботі.
Також законопроєкт скасовує строкову службу і вводить базову військову підготовку для чоловіків віком від 18 до 25 років. Жінки можуть пройти цю підготовку добровільно.
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