Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Мобилизация женщин — какое наказание грозит за игнорирование повесток arrow

Мобилизация женщин — какое наказание грозит за игнорирование повесток

23 августа 2024 13:59
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Какое наказание грозит военнообязанным женщинам за игнорирование повесток
Женщина-военнослужащая. Фото: Стража1
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Под всеобщую мобилизацию подпадают военнообязанные мужчины и женщины. Поэтому ответственность при нарушении долга будет одинакова.

Об этом идет речь в статье 210-1 Кодекса Украины, пишут Новости.PRO.

Читайте также:

Какое наказание грозит военнообязанной женщине за игнорирование повесток

Если неявка в военкомат произошла по повесткам для уточнения данных или для прохождения военно-врачебной комиссии, то наказание за это — административный штраф. Его размер для военнообязанных — от 1 700 до 3 400 гривен. Если человек получил повестку второй раз в течение года и снова не пришел в ТЦК и СП, штраф будет составлять от 3 400 гривен до 5 100 гривен.

Если человек, обновивший свои военно-учетные данные, прошел ВЛК, который признал его пригодным к службе в военное время, но не явился по боевому распоряжению в пункт сбора, то это уже трактуется как уклонение от мобилизации. В таком случае грозит уголовная ответственность.

Следует отметить, что согласно пункту 12 статьи 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства только в добровольном порядке.

В каких условиях могут отказать женщине в подписании контракта

Женщинам добровольцам могут отказать в подписании контракта. Основания отказать следующие:

  • наличие троих детей;
  • наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка в возрасте до 18 лет;
  • наличие супруга или родителей с инвалидностью;
  • если женщина является матерью-одиночкой;
  • если женщина студентка или забронирована на работе.

Также законопроект отменяет срочную службу и вводит базовую военную подготовку для мужчин от 18 до 25 лет. Дамы могут пройти эту подготовку добровольно.

Также важные новости дня по теме:

женщины военный призыв мобилизация повестки война в Украине военнообязанные женщины на войне

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:18 Штрафы пенсионерам от ПФУ — что нужно знать

14:08 Не выплачивают деньги на ребенка — на Одесчине почти восемь тысяч должников алиментов

14:07 Россия ударила по центру Купянска-Узлового на Харьковщине — есть погибшие

13:59 Мобилизация женщин — какое наказание грозит за игнорирование повесток

13:59 В Украине заминировали суды в десяти городах — что известно

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:55 Возле Верховной Рады состоялась церемония поднятия флага Украины

13:47 Зеленский из Моди почтили память детей, которые погибли из-за российской агрессии

13:46 После уничтожения парома в порту "Кавказ" в Севастополе начались проблемы с топливом

13:38 Выгорела большая площадь — появились новые спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка" в России

13:36 Убил военнослужащего — суд вынес приговор жителю Одесчины

14:18 Штрафы пенсионерам от ПФУ — что нужно знать

14:08 Не выплачивают деньги на ребенка — на Одесчине почти восемь тысяч должников алиментов

14:07 Россия ударила по центру Купянска-Узлового на Харьковщине — есть погибшие

13:59 Мобилизация женщин — какое наказание грозит за игнорирование повесток

13:59 В Украине заминировали суды в десяти городах — что известно

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:55 Возле Верховной Рады состоялась церемония поднятия флага Украины

13:47 Зеленский из Моди почтили память детей, которые погибли из-за российской агрессии

13:46 После уничтожения парома в порту "Кавказ" в Севастополе начались проблемы с топливом

13:38 Выгорела большая площадь — появились новые спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка" в России

13:36 Убил военнослужащего — суд вынес приговор жителю Одесчины

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту