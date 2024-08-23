Какое наказание грозит военнообязанным женщинам за игнорирование повесток

Женщина-военнослужащая. Фото: Стража1

Под всеобщую мобилизацию подпадают военнообязанные мужчины и женщины. Поэтому ответственность при нарушении долга будет одинакова.

Об этом идет речь в статье 210-1 Кодекса Украины, пишут Новости.PRO.

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Если неявка в военкомат произошла по повесткам для уточнения данных или для прохождения военно-врачебной комиссии, то наказание за это — административный штраф. Его размер для военнообязанных — от 1 700 до 3 400 гривен. Если человек получил повестку второй раз в течение года и снова не пришел в ТЦК и СП, штраф будет составлять от 3 400 гривен до 5 100 гривен.

Если человек, обновивший свои военно-учетные данные, прошел ВЛК, который признал его пригодным к службе в военное время, но не явился по боевому распоряжению в пункт сбора, то это уже трактуется как уклонение от мобилизации. В таком случае грозит уголовная ответственность.

Следует отметить, что согласно пункту 12 статьи 1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства только в добровольном порядке.

В каких условиях могут отказать женщине в подписании контракта

Женщинам добровольцам могут отказать в подписании контракта. Основания отказать следующие:

наличие троих детей;

наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка в возрасте до 18 лет;

наличие супруга или родителей с инвалидностью;

если женщина является матерью-одиночкой;

если женщина студентка или забронирована на работе.

Также законопроект отменяет срочную службу и вводит базовую военную подготовку для мужчин от 18 до 25 лет. Дамы могут пройти эту подготовку добровольно.