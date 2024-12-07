Мобілізація в Україні має бути в два рази більше, щоб демобілізувати низку військових

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: УНІАН

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже три роки, у зв'язку з чим багато військових, які на фронті, втомилися і потребують відпочинку. Однак для того, щоб демобілізувати людей, мобілізація повинна бути у два рази більше, ніж зараз.

Про це в ефірі "Ми Україна" заявив Герой України, льотчик Микола Любарець.

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"Щоб поміняти 100 людей, демобілізувати, треба набрати 100 людей, щоб їх замінити, і ще плюс укомплектувати до кінця. Чи навпаки, спочатку доукомплектувати бригаду, а потім вже проводити ротацію. Тобто, мобілізація повинна бути у два рази більша для того, щоб поміняти людей", — сказав він.

Водночас Микола Любарець доповнюючи одну з останніх фраз додав, що наразі перед Україною стоїть питання не стільки поміняти людей, скільки хоча ю укомплектувати. Це необхідно, щоб вирівняти навантаження на військових.

"Щоб навантаження було на бійців, зокрема на піхоту, щоб не одна людина тягнула за трьох, а хоча б троє за трьох. І це вже буде легше, і люди не будуть виснажуватись настільки швидко", — резюмував льотчик.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна мобілізація до лав ЗСУ. Тим часом адвокат Роман Сімутін розповів, що у 2025 році можуть змінитися деякі правила військового призову.

Також ми повідомляли, що офіційно мобілізацію чоловіків, яким більше за 50, не скасували. Проте станом на зараз із цієї категорії людей призивають на фронт лише тих військовозобов'язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.