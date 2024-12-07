Мобилизация в Украине должна быть в два раза больше, чтобы демобилизовать ряд военных

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: УНИАН

Полномасштабная война в Украине длится уже почти три года, в связи с чем многие военные, которые на фронте, устали и нуждаются в отдыхе. Однако для того, чтобы демобилизовать людей, мобилизация должна быть в два раза больше, чем сейчас.

Об этом в эфире "Мы Украина" заявил Герой Украины, летчик Николай Любарец.

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Что сказал военный

"Чтобы поменять 100 человек, демобилизовать, нужно набрать 100 человек, чтобы их заменить, и еще плюс укомплектовать до конца. Или наоборот, сначала доукомплектовать бригаду, а потом уже проводить ротацию. То есть, мобилизация должна быть в два раза больше для того, чтобы поменять людей", — сказал он.

В то же время Николай Любарец, дополняя одну из последних фраз, добавил, что сейчас перед Украиной стоит вопрос не столько в том, чтобы поменять людей, а сколько том, чтобы хотя бы укомплектовать. Это необходимо, чтобы выровнять нагрузку на военных.

"Чтобы нагрузка была на бойцов, в том числе на пехоту, чтобы не один человек тянул за троих, а хотя бы трое за троих. И это уже будет легче, и люди не будут истощаться настолько быстро", — резюмировал летчик.

Напомним, что в Украине идет всеобщая мобилизация в ряды ВСУ. Тем временем адвокат Роман Симутин рассказал, что в 2025 году могут измениться некоторые правила военного призыва.

Также мы сообщали, что официально мобилизацию мужчин, которым больше 50, не отменили. Однако на сегодняшний день из этой категории людей призывают на фронт только тех военнообязанных, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности.