Працевлаштування ветеранів — що відомо

Мінветеранів запустило проєкт з працевлаштування ветеранів на держслужбу — як це працюватиме
В Міністерстві у справах ветеранів запустили проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на державній службі. Він являє собою електронну карту вакансій для ветеранів в усіх держструктурах України.
Про це інформує пресслужба Мінветеранів у понеділок, 5 серпня.
Новий проєкт від Мінветеранів
Карта надає інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні. Перевірити новий проєкт можна на офіційній вебплатформі "Ветеран".
"Наша мета — полегшити ветеранам та ветеранкам процес пошуку роботи та сприяти їхньому працевлаштуванню на державну службу", — кажуть в Мінветеранів.
Там додали, що користувачі можуть обрати вакансію у різних регіонах країни, та отримати детальну інформацію про функціональні обов’язки, вимоги до кандидатів, рівень зарплатні та контакти для зворотного зв’язку, перейшовши до вкладки "Таблиця".
На цю мить на е-Карті, як зауважили у відомстві, розміщено 170 вакансій, які оновлюються щогодини.
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