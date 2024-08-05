Працевлаштування ветеранів — що відомо

Ветеран ЗСУ у пункту адмінсервісу "Ветеран". Фото: Мінветеранів

В Міністерстві у справах ветеранів запустили проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на державній службі. Він являє собою електронну карту вакансій для ветеранів в усіх держструктурах України.

Про це інформує пресслужба Мінветеранів у понеділок, 5 серпня.

Читайте також:

Новий проєкт від Мінветеранів

Карта надає інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні. Перевірити новий проєкт можна на офіційній вебплатформі "Ветеран".

"Наша мета — полегшити ветеранам та ветеранкам процес пошуку роботи та сприяти їхньому працевлаштуванню на державну службу", — кажуть в Мінветеранів.

Там додали, що користувачі можуть обрати вакансію у різних регіонах країни, та отримати детальну інформацію про функціональні обов’язки, вимоги до кандидатів, рівень зарплатні та контакти для зворотного зв’язку, перейшовши до вкладки "Таблиця".

На цю мить на е-Карті, як зауважили у відомстві, розміщено 170 вакансій, які оновлюються щогодини.