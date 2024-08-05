Трудоустройство ветеранов — что известно

Ветеран ВСУ в пункте админсервиса "Ветеран". Фото: Минветеранов

В Министерстве по делам ветеранов запустили проект по трудоустройству ветеранов и ветеранок на государственной службе. Он представляет собой электронную карту вакансий для ветеранов во всех госструктурах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов в понедельник, 5 августа.

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Новый проект от Минветеранов

Карта предоставляет информацию о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине. Проверить новый проект можно на официальной веб-платформе "Ветеран".

"Наша цель — облегчить ветеранам и ветеранкам процесс поиска работы и способствовать их трудоустройству на государственную службу", — говорят в Минветеранов.

Там добавили, что пользователи могут выбрать вакансию в разных регионах страны, и получить подробную информацию о функциональных обязанностях, требованиях к кандидатам, уровне зарплаты и контактах для обратной связи, перейдя на вкладку "Таблица".

На данный момент на е-Карте, как отметили в ведомстве, размещено 170 обновляемых ежечасно вакансий.