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Мінцифри назвало мільйонну суму, яку заощадило на дронах завдяки співпраці з НАБУ

9 серпня 2024 16:07
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Мінцифри та НАБУ заощадили 3,3 млн грн — деталі
Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Міністерстві цифрової трансформації та Національне антикорупційне бюро України назвали заощаджену суму в рамках піврічної співпраці за останні пів року. На закупівлі БпЛА в межах Армії дронів вдалося заощадити понад 3,3 млрд грн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у п'ятницю, 9 серпня, з посиланням на спільний звіт.

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Відомство заявляє, що йому вдалося збудувати жорстку систему контролю закупівель, і залучили до цього НАБУ та САП. Таким чином Держспецзвʼязку надало детективам доступ до цифрової системи, де є всі контракти по дронах. 

"З цього року держава закуповує дрони через закритий функціонал Prozorro: завдяки конкуренції безпілотники контрактуються за найвигіднішими цінами", — кажуть в відомстві.

Також за рекомендацією НАБУ для визначення справедливих цін на українські дрони, Мінцифри запустило supply chain — окремі команди, які спільно з НАБУ та журналістами досліджують ціноутворення у сфері БпЛА.

"Ще в нас є важливе рішення уряду, яке також є наслідком рекомендацій НАБУ: якщо виробник завищив вартість дронів, то він має на різницю з реальною ціною або допостачати дрони, або повернути власне різницю", — йдеться в повідомленні. 

В Мінцифри також додали, що завдяки заощадженим грошам ЗСУ додатково отримали 18 413 дронів на суму понад 1,8 мільярда гривень, а в держбюджет повернулося майже 1,5 мільярда гривень.

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Скриншот допису Мінцифри

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