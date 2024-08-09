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Минцифры назвало миллионную сумму, которую сэкономило на дронах благодаря сотрудничеству с НАБУ

9 августа 2024 16:07
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Минцифры и НАБУ сэкономили 3,3 млн грн.
Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Министерство цифровой трансформации и Национальное антикоррупционное бюро Украины назвали сэкономленную сумму в рамках полугодового сотрудничества за последние полгода. На закупке БпЛА в пределах Армии дронов удалось сэкономить более 3,3 млрд грн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в пятницу, 9 августа, со ссылкой на общий отчет.

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Ведомство заявляет, что ему удалось построить жесткую систему контроля закупок и привлекли к этому НАБУ и САП. Таким образом, Госспецсвязи предоставило детективам доступ к цифровой системе, где есть все контракты по дронам.

"С этого года государство закупает дроны из-за закрытого функционала Prozorro: благодаря конкуренции беспилотники контрактуются по самым выгодным ценам", — говорят в ведомстве.

Также по рекомендации НАБУ для определения справедливых цен на украинские дроны Минцифры запустило supply chain — отдельные команды, совместно с НАБУ и журналистами исследующие ценообразование в сфере БпЛА.

"Еще у нас есть важное решение правительства, которое также является следствием рекомендаций НАБУ: если производитель завысил стоимость дронов, то он имеет на разницу с реальной ценой либо доставить дроны, либо вернуть разницу", — говорится в сообщении.

В Минцифре также добавили, что благодаря сэкономленным деньгам ВСУ дополнительно получили 18 413 дронов на сумму более 1,8 миллиарда гривен, а в госбюджет вернулось почти 1,5 миллиарда гривен.

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Скриншот сообщения Минцифры

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