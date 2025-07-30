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Головна Військова економіка Міноборони збільшує тендери на раціони ЗСУ — скільки закуплять

Міноборони збільшує тендери на раціони ЗСУ — скільки закуплять

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 06:27
ДОТ оголосить додатковий тендер на 200 тисяч польових наборів продуктів для ЗСУ
Раціон бійців ЗСУ. Ілюстративне фото: Міноборони України

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" оголосила тендер на закупівлю 200 000 посилених добових польових наборів продуктів для ЗСУ. Ця закупівля доповнює нещодавно укладені контракти на постачання ще 200 000 посилених раціонів.

Про це повідомляє Міноборони України

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Як просуваються тендери на закупівлю раціонів для ЗСУ

У Міноборони зазначили, що паралельно ДОТ продовжує контрактування традиційних добових раціонів. Зокрема, нещодавно були укладені контракти, поставки за якими, згідно із заявками Командування Сил логістики, розпочнуться у вересні 2025 року.

Станом на кінець липня ДОТ адмініструє 11 чинних контрактів на постачання традиційних добових раціонів. Загальний обсяг закупівлі за цими угодами становить майже 1,6 мільйона наборів. 

Одна із компаній, яка виконує три договори, здійснює поставки з випередженням графіка: 70% продукції вже пройшли приймання та передані до військових частин.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно наклав арешт на власницю компанії, яка постачала продукти харчування для Збройних сил України. Підозрюваній обрали запобіжний захід.

Нагадаємо, на Львівщини 18 посадовцям вручили підозри за нанесення багатомільйонних збитків державі.

Міноборони тендер ЗСУ раціон харчування Державний оператор тилу
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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