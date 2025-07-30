ДОТ объявит дополнительный тендер на 200 тысяч полевых наборов продуктов для ВСУ

Рацион бойцов ВСУ. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" объявило тендер на закупку 200 000 усиленных суточных полевых наборов продуктов для ВСУ. Эта закупка дополняет недавно заключенные контракты на поставку еще 200 000 усиленных рационов.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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В Минобороны отметили, что параллельно ДОТ продолжает контрактирование традиционных суточных рационов. В частности, недавно были заключены контракты, поставки по которым, согласно заявкам Командования Сил логистики, начнутся в сентябре 2025 года.

По состоянию на конец июля ДОТ администрирует 11 действующих контрактов на поставку традиционных суточных рационов. Общий объем закупки по этим соглашениям составляет почти 1,6 миллиона наборов.

Одна из компаний, которая выполняет три договора, осуществляет поставки с опережением графика: 70% продукции уже прошли приемку и переданы в воинские части.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно наложил арест на владелицу компании, которая поставляла продукты питания для Вооруженных сил Украины. Подозреваемой избрана мера пресечения.

Напомним, на Львовщине 18 чиновникам вручили подозрения за нанесение многомиллионных убытков государству.