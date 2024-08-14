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Міноборони "добуло" 100 кг золота зі знищеної військової техніки окупантів

14 серпня 2024 17:25
Євгенія Брюховецька - редактор
Міноборони переробило техніку окупантів, поповнивши держбюджет на 24,7 млн грн
Російський танк. Ілюстративне фото: Укрінформ
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністерство оборони поповнило державний бюджет України на 24,7 мільйонів гривень. Це відбулося завдяки переробленню металолому зі знищеної російської техніки.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 14 серпня.

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Так, на майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у військових частинах ЗСУ було накопичено 1 000 тонн металолому з вмістом дорогоцінних металів. У ній було виявлено: 100 кг золота, 1 900 кг срібла та 25 кг платини.

"Його переробка здійснюється Міноборони лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства", — йдеться у повідомленні.
 
Начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковник Олег Коваль розповів, що за сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 мільйонів гривень. Водночас до кінця року планується отримати ще щонайменше 18 мільйонів гривень.
 
У міністерстві пояснили, що кошти від реалізації дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ:

  • 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету;
  • решта 20% та 50% відповідно залишаються на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб ЗСУ.
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Скриншот допису Міноборони

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