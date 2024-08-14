Минобороны переработало технику оккупантов, пополнив госбюджет на 24,7 млн грн

Российский танк. Иллюстративное фото: Укринформ

Министерство обороны пополнило государственный бюджет Украины на 24,7 миллиона гривен. Это произошло благодаря переработке металлолома из уничтоженной российской техники.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в среду, 14 августа.

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Переработка российской техники

Так, на площадках уничтоженной во время боевых действий военной техники и в воинских частях ВСУ было накоплено 1 000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов. В нем было обнаружено: 100 кг золота, 1 900 кг серебра и 25 кг платины.

"Его переработка осуществляется Минобороны только через специализированные частные перерабатывающие предприятия", — говорится в сообщении.



Начальник управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковник Олег Коваль рассказал, что за семь месяцев 2024 года Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 миллионов гривен. В то же время до конца года планируется получить еще не менее 18 миллионов гривен.



В министерстве пояснили, что средства от реализации драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ:

80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет;

остальные 20% и 50% соответственно остаются в специальном фонде Минобороны и используются обеспечения нужд ВСУ.