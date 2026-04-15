Мільйон за "Контракт 18-24" може бути зменшений

Молодий український військовий. Фото: 18-24.army.gov.ua

Сума одноразової допомоги за проєктом "Контракт 18-24" може бути зменшена. Це можливо у випадку припинення воєнного стану чи недотримання військовим умов контракту. Є також варіант, за яким військовослужбовець взагалі муситиме повернути отримані гроші.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі 18-24.army.gov.ua.

"Контракт 18-24" для молодих українців

В Україні працює програма для молодих військовослужбовців "Контракт 18-24". Метою її є залучення до лав ЗСУ громадян, яким ще не виповнилося 25 років.

Оскільки вони не досягли мобілізаційного віку, залучити їх до армії можна лише на контрактній основі. Крім того, держава забезпечує серйозну фінансову складову для цієї програми.

Це виплата одного мільйона гривень кожному учаснику проєкту "Контракт 18-24". Ця сума розбита на кілька частин і починає виплачуватися відразу після підписання контракту.

Коли виплату за "Контрактом 18-24" зменшать, а гроші змусять повернути державі

У Міністерстві оборони пояснили, що ця сума, 1 мільйон гривень, не є остаточною. У деяких випадках вона може бути змінена.

У військовому відомстві наголосили: "Загальний розмір одноразової додаткової винагороди може бути скорегований у разі припинення або скасування дії воєнного стану, недотримання вимог контракту щодо строків безпосередньої участі у бойових діях. Також це може статися у випадку дострокового розірвання контракту на підставах передбачених діючім законодавством".

Крім того, військовослужбовця можуть взагалі змусити повернути усі отримані кошти. У Міноборони розповіли, коли таке можливо: "У разі систематичного невиконання умов контракту, що супроводжувалось притягненням військовослужбовця до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності, йому доведеться повернути державі весь обсяг отриманої одноразової винагороди".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як проходить відбір учасників у програму "Контракт 18-24".

Відбір цей проходить не в рекрутинговому центрі, а у військовій частині, з якою погодив місце служби потенційний учасник програми "Контракт 18-24". Спочатку призовник проходить загальну співбесіду із командуванням військової частини. Наступним етапом перевірки є професійно-психологічний відбір кандидата.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як довго триває підготовка учасників програми "Контракт 18-24".

Базова підготовка молодих військовослужбовців триває зазвичай півтора місяці, тобто 45 діб. Існують інші варіанти підготовки, зокрема, фахова підготовка, тривалість якої дещо менша, 30 діб.