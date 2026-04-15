Миллион за "Контракт 18-24" может быть уменьшен

Молодой украинский военный.

Сумма единовременного пособия по проекту "Контракт 18-24" может быть уменьшена. Это возможно в случае прекращения военного положения или несоблюдения военным условий контракта. Есть также вариант, по которому военнослужащий вообще должен будет вернуть полученные деньги.

об этом написали на портале 18-24.army.gov.ua.

"Контракт 18-24" для молодых украинцев

В Украине работает программа для молодых военнослужащих "Контракт 18-24". Целью ее является привлечение в ряды ВСУ граждан, которым еще не исполнилось 25 лет.

Поскольку они не достигли мобилизационного возраста, привлечь их в армию можно только на контрактной основе. Кроме того, государство обеспечивает серьезную финансовую составляющую для этой программы.

Это выплата одного миллиона гривен каждому участнику проекта "Контракт 18-24". Эта сумма разбита на несколько частей и начинает выплачиваться сразу после подписания контракта.

В Министерстве обороны объяснили, что эта сумма, 1 миллион гривен, не является окончательной. В некоторых случаях она может быть изменена.

В военном ведомстве отметили: "Общий размер единовременного дополнительного вознаграждения может быть скорректирован в случае прекращения или отмены действия военного положения, несоблюдение требований контракта относительно сроков непосредственного участия в боевых действиях. Также это может произойти в случае досрочного расторжения контракта на основаниях, предусмотренных действующим законодательством".

Кроме того, военнослужащего могут вообще заставить вернуть все полученные средства. В Минобороны рассказали, когда такое возможно: "В случае систематического невыполнения условий контракта, что сопровождалось привлечением военнослужащего к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности, ему придется вернуть государству весь объем полученного единовременного вознаграждения".

Отбор участников в программу "Контракт 18-24".

Отбор этот проходит не в рекрутинговом центре, а в воинской части, с которой согласовал место службы потенциальный участник программы "Контракт 18-24". Сначала призывник проходит общее собеседование с командованием воинской части. Следующим этапом проверки является профессионально-психологический отбор кандидата.

Подготовка участников программы "Контракт 18-24".

Базовая подготовка молодых военнослужащих длится обычно полтора месяца, то есть 45 суток. Существуют другие варианты подготовки, в частности, профессиональная подготовка, продолжительность которой несколько меньше, 30 суток.