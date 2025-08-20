Відео
Мільйон для молодих мобілізованих — хто не отримає ці гроші

Мільйон для молодих мобілізованих — хто не отримає ці гроші

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 05:45
Виплата 1 млн грн для військових до 25 років - коли ця виплата не виплачується
Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці, які підписали контракт зі Збройними силами України до настання 25-річного віку, можуть претендувати на виплату у розмірі 1 мільйона гривень за програмою "Контракт 18-24", навіть якщо вони приєдналися до ЗСУ до дати підписання президентом цього указу. Але існують кілька обмежень, які скасовують цю виплату.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Гроші за "Контракт 18-24" тим, хто прийшов до війни

До юристів звернувся військовослужбовець, який раніше підписав контракт зі Збройними силами до досягнення 25-річного віку.

Чоловік поцікавився, чи може він отримати виплату в розмірі 1 мільйону гривень, яка належить військовим за програмою "Контракт 18-24".

Військовослужбовець уточнив, що він підписав контракт до початку повномасштабної війни, а також — що він має дві адміністративні догани.

Два обмеження щодо виплати

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у такій ситуації отримання виплати за програмою "Контракт 18-24", на жаль, є неможливим.

По-перше, ця грошова винагорода розрахована на тих військовослужбовців, які були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року.

Чоловік же підписав контракт до цієї дати.

Крім того, існує обмеження щодо виплати, пов’язане із доганами, зазначив Айвазян.

"Військовослужбовцям, зазначеним у указі президента, коли вони притягувалися до кримінальної відповідальності, два або більше разів притягувалися до адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни і строк дії дисциплінарних стягнень за які не закінчився, винагорода не виплачується", — констатував адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати обіцяють добровольцям до 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, яку важливу заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Сирський щодо виплати мільйону за "контракт 18-24".

виплати ЗСУ військові контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
