Выплата 1 млн грн для военных до 25 лет - когда эта выплата не выплачивается

Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, которые подписали контракт с Вооруженными силами Украины до наступления 25-летнего возраста, могут претендовать на выплату в размере 1 миллиона гривен по программе "Контракт 18-24", даже если они присоединились к ВСУ до даты подписания президентом этого указа. Но существуют несколько ограничений, которые отменяют эту выплату.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Деньги за "Контракт 18-24" тем, кто пришел к войне

К юристам обратился военнослужащий, который ранее подписал контракт с Вооруженными силами до достижения 25-летнего возраста.

Мужчина поинтересовался, может ли он получить выплату в размере 1 миллиона гривен, которая полагается военным по программе "Контракт 18-24".

Военнослужащий уточнил, что он подписал контракт до начала полномасштабной войны, а также — что он имеет два административных выговора.

Два ограничения по выплате

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что в такой ситуации получение выплаты по программе "Контракт 18-24", к сожалению, невозможно.

Во-первых, это денежное вознаграждение рассчитано на тех военнослужащих, которые были приняты или призваны на военную службу во время военного положения, введенного Указом Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 года.

Мужчина же подписал контракт до этой даты.

Кроме того, существует ограничение по выплате, связанное с выговорами, отметил Айвазян.

"Военнослужащим, указанным в указе президента, когда они привлекались к уголовной ответственности, два или более раз привлекались к административной ответственности за совершение военного административного правонарушения или на основании письменного приказа к дисциплинарной ответственности за нарушения воинской дисциплины, которые учитываются для оценки состояния дисциплины и срок действия дисциплинарных взысканий за которые не закончился, вознаграждение не выплачивается", — констатировал адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты обещают добровольцам до 25 лет.

Добавим, мы сообщали о том, какое важное заявление сделал главнокомандующий ВСУ Сырский относительно выплаты миллиона за "контракт 18-24".