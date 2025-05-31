Міноборони значно спростить закупівлю дронів для ЗСУ і перевірить виробників

Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України, через свою Агенцію оборонних закупівель (АОЗ), запропонувало виробникам дронів оновлену модель закупівель для потреб ЗСУ. Ця модель спрямована на стимулювання розвитку вітчизняного ринку безпілотників шляхом створення конкуренційного середовища, формування прозорих правил та можливості планування виробництва.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

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АОЗ тепер буде взаємодіяти з ринком через такі механізми:

прямі договори: для закупівлі унікальних або спеціалізованих безпілотників;

рамкові угоди: конкурентні торги на основі тактико-технічних характеристик. Безпілотники з однаковими тактико-технічними характеристиками будуть об'єднані в рамки (на першому етапі це FPV-дрони), що дозволить проводити конкурентні закупівлі з широким залученням виробників;

DOT-Chain Defence: маркетплейс дронів, де військові самостійно обиратимуть необхідні засоби. Це надасть військовим частинам більшу свободу вибору та скоротить час доставки до лічених тижнів.

Директор АОЗ Арсен Жумаділов підкреслив, що оновлення моделі є відповіддю на ключові бар'єри, які були виявлені в процесі діалогу з виробниками та військовими: непрозорі процедури, складний доступ до участі та відсутність діалогу.

Серед важливих нововведень — верифікація постачальників для прямих договорів. Верифікація дозволить переконатися, що компанія відповідає базовим вимогам: не має зв'язків з РФ, Іраном та Білоруссю і має достатні виробничі спроможності та фінансовий стан для виконання контрактів.

Після проходження верифікації постачальник потрапляє до реєстру, що дозволяє скоротити час на перевірки в майбутньому та оперативно отримувати запити на комерційні пропозиції від АОЗ.

В результаті, оновлена модель закупівель має на меті зробити процес більш швидким, ефективним та передбачуваним для обох сторін.

Основною метою оновлення є забезпечення прогнозованих та швидких поставок необхідних засобів для ЗСУ, а також надання виробникам та постачальникам чіткого розуміння попиту та актуальних потреб війська.

Раніше повідомлялось, що українські військові вперше застосували дрон-матку на базі ШІ. Великий БпЛА доставляє ударні дрони на позицію.

А днями миколаївські бійці продемонстрували, як знищують дрони ворога. Дрони-розвідники окупантів так і не встигли передати росіянам зібрані дані.