Минобороны значительно упростит закупку дронов для ВСУ и проверит производителей

Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины, через свое Агентство оборонных закупок (АОЗ), предложило производителям дронов обновленную модель закупок для нужд ВСУ. Эта модель направлена на стимулирование развития отечественного рынка беспилотников путем создания конкурентной среды, формирования прозрачных правил и возможности планирования производства.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

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АОЗ теперь будет взаимодействовать с рынком через следующие механизмы:

прямые договоры: для закупки уникальных или специализированных беспилотников;

рамочные соглашения: конкурентные торги на основе тактико-технических характеристик. Беспилотники с одинаковыми тактико-техническими характеристиками будут объединены в рамки (на первом этапе это FPV-дроны), что позволит проводить конкурентные закупки с широким привлечением производителей;

DOT-Chain Defence: маркетплейс дронов, где военные самостоятельно будут выбирать необходимые средства. Это предоставит военным частям большую свободу выбора и сократит время доставки до считанных недель.

Директор АОЗ Арсен Жумадилов подчеркнул, что обновление модели является ответом на ключевые барьеры, которые были выявлены в процессе диалога с производителями и военными: непрозрачные процедуры, сложный доступ к участию и отсутствие диалога.

Среди важных нововведений — верификация поставщиков для прямых договоров. Верификация позволит убедиться, что компания соответствует базовым требованиям: не имеет связей с РФ, Ираном и Беларусью и имеет достаточные производственные возможности и финансовое состояние для выполнения контрактов.

После прохождения верификации поставщик попадает в реестр, что позволяет сократить время на проверки в будущем и оперативно получать запросы на коммерческие предложения от АОЗ.

В результате, обновленная модель закупок имеет целью сделать процесс более быстрым, эффективным и предсказуемым для обеих сторон.

Основной целью обновления является обеспечение прогнозируемых и быстрых поставок необходимых средств для ВСУ, а также предоставление производителям и поставщикам четкого понимания спроса и актуальных потребностей войска.

Ранее сообщалось, что украинские военные впервые применили дрон-матку на базе ИИ. Большой БпЛА доставляет ударные дроны на позицию.

А на днях николаевские бойцы продемонстрировали, как уничтожают дроны врага. Дроны-разведчики оккупантов так и не успели передать россиянам собранные данные.