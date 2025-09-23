Як бійці під час лікування мають взаємодіяти з військовою частиною — алгоритм від ТЦК

Пораненому бійцю надають допомогу. Фото ілюстративне: Zelenskiy Official/Telegram

Військовослужбовці, які лікуються у шпиталі, мають підтримувати зв'язок з частиною. Дотримання такої вимоги допомагає захистити права та гарантії бійців.

Про це повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП.

Яких правил мають дотримуватися військові під час лікування

У військкоматі наголошують, що бійцям потрібно тримати зв'язок із командиром. Він має знати, де боєць проходить лікування, коли потрапив до лікарні або отримав виписку. Якщо в період лікування воїн утратив майно або ж його майно пошкодили, керівництво військової частини також має про це знати.

Інші правила, яких варто дотримуватися:

обов'язково отримувати довідку про обставини травми: поранення, контузії, каліцтва;

перевіряти додаткову винагороду й інші належні виплати.

Нагадаємо, військові, які зазнали поранення під час перебування на фронті, можуть отримати так звані бойові виплати. Щоправда, є певні нюанси нарахування цих грошей.

