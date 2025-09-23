Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Лечение бойцов — как надо взаимодействовать с воинской частью

Лечение бойцов — как надо взаимодействовать с воинской частью

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 01:30
Как бойцы во время лечения должны взаимодействовать с воинской частью — алгоритм от ТЦК
Раненому бойцу оказывают помощь. Фото иллюстративное: Zelenskiy Official/Telegram

Военнослужащие, которые лечатся в госпитале, должны поддерживать связь с частью. Соблюдение такого требования помогает защитить права и гарантии бойцов.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:

Какие правила должны соблюдать военные во время лечения

В военкомате отмечают, что бойцам нужно держать связь с командиром. Он должен знать, где боец проходит лечение, когда попал в больницу или получил выписку. Если в период лечения воин потерял имущество или же его имущество повредили, руководство воинской части также должно об этом знать.

Другие правила, которых следует придерживаться:

  • обязательно получать справку об обстоятельствах травмы: ранения, контузии, увечья;
  • проверять дополнительное вознаграждение и другие причитающиеся выплаты.

Напомним, военные, которые получили ранение во время пребывания на фронте, могут получить так называемые боевые выплаты. Правда, есть определенные нюансы начисления этих денег.

Также мы сообщали, что военнослужащих, которые имеют проблемы со здоровьем, могут направить на лечение в гражданские медицинские учреждения. Такая возможность предусматривается законом.

больницы лечение ранение военнослужащие воинская часть
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации