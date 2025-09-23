Как бойцы во время лечения должны взаимодействовать с воинской частью — алгоритм от ТЦК

Раненому бойцу оказывают помощь. Фото иллюстративное: Zelenskiy Official/Telegram

Военнослужащие, которые лечатся в госпитале, должны поддерживать связь с частью. Соблюдение такого требования помогает защитить права и гарантии бойцов.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

Реклама

Читайте также:

Какие правила должны соблюдать военные во время лечения

В военкомате отмечают, что бойцам нужно держать связь с командиром. Он должен знать, где боец проходит лечение, когда попал в больницу или получил выписку. Если в период лечения воин потерял имущество или же его имущество повредили, руководство воинской части также должно об этом знать.

Другие правила, которых следует придерживаться:

обязательно получать справку об обстоятельствах травмы: ранения, контузии, увечья;

проверять дополнительное вознаграждение и другие причитающиеся выплаты.

Напомним, военные, которые получили ранение во время пребывания на фронте, могут получить так называемые боевые выплаты. Правда, есть определенные нюансы начисления этих денег.

Также мы сообщали, что военнослужащих, которые имеют проблемы со здоровьем, могут направить на лечение в гражданские медицинские учреждения. Такая возможность предусматривается законом.