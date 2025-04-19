Зарплата для військових квітень 2025- хто більше заробляє курсанти чи строковики

Солдати строкової служби. Фото: "Мілітарний"

Військовослужбовці ЗСУ, які проходять строкову службу, та курсанти вищих військових навчальних закладів отримують щомісячні виплати від держави. Грошове забезпечення строковиків удвічі більше, ніж зарплати курсантів.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Грошове забезпечення у Збройних силах України стосується усіх військовослужбовців.

Та суми, які отримують ті чи інші військові, залежать від того, на яких умовах вони проходять військову службу.

Так, військовослужбовці, які перебувають в ЗСУ, проходячи строкову службу, отримують щомісячну виплату розміром 6000 гривень.

Скільки грошей отримають курсанти

Виплати від держави отримують також і курсанти вищих військових навчальних закладів.

Розмір виплати цій категорії військових становить 2500 гривень на місяць.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи варто чекати змін у грошовому забезпеченні військовослужбовців ЗСУ з 1 квітня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з військових у квітні гарантовано отримає 20 тисяч гривень.