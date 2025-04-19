Зарплата для военных апрель 2025 - кто больше зарабатывает курсанты или срочники

Солдаты срочной службы. Фото: "Мілітарний"

Военнослужащие ВСУ, которые проходят срочную службу, и курсанты высших военных учебных заведений получают ежемесячные выплаты от государства. Денежное обеспечение срочников вдвое больше, чем зарплаты курсантов.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Денежное обеспечение в Вооруженных силах Украины касается всех военнослужащих.

И суммы, которые получают те или иные военные, зависят от того, на каких условиях они проходят военную службу.

Так, военнослужащие, которые находятся в ВСУ, проходя срочную службу, получают ежемесячную выплату в размере 6000 гривен.

Сколько денег получат курсанты

Выплаты от государства получают также и курсанты высших военных учебных заведений.

Размер выплаты этой категории военных составляет 2500 гривен в месяц.

Напомним, мы ранее писали о том, стоит ли ждать изменений в денежном обеспечении военнослужащих ВСУ с 1 апреля 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военных в апреле гарантированно получит 20 тысяч гривен.