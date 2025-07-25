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Головна Військова економіка Контракт на закупівлю українських БпЛа Німеччиною — що відомо

Контракт на закупівлю українських БпЛа Німеччиною — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 07:42
Німеччина закуповує дрони українського виробництва
Олексій Макеєв. Фото: Посольство України у ФРН

Німеччина готова закуповувати зброю в українських виробників. Перший контракт на закупівлю дронів уже підписали.

Про це в інтерв'ю українським медіа повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

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За словами Макеєва, Німеччина раніше надала Україні понад 60 установок Gepard, більшість із них уже застосовуються на фронті. Дальність і висота ураження Gepard становить чотири кілометри, але цього може бути замало, адже росіяни теж змінюють свою тактику. Наразі тривають переговори щодо спільного виробництва нових систем ППО Україною та Німеччиною.

"Ми сьогодні перейшли на наступну фазу нашої взаємодії з Німеччиною, коли Німеччина закуповує для нас зброю в українських виробників. Перший контракт нещодавно був підписаний по дронах, а також спільне виробництво зброї", — зазначив посол.

Також він додав, що наразі обговорюють підписання нових контрактів, але на це потрібно не кілька тижнів, а декілька місяців.

"Ми маємо зараз розуміти, що у німців немає стелі, скільки вони можуть закладати для України, тому що це одна з частин домовленостей... Наша розмова з німецькою стороною сьогодні йде у такому плані: "Покажіть нам дієвий контракт — і ми його профінансуємо. Покажіть нам те, що може бути поставлено — і ми знайдемо на це гроші"", — пояснив Макеєв.

Нагадаємо, активісти в Чехії зібрали 60 мільйонів крон на допомогу Україні. Ці кошти спрямують на закупівлю гаубиць.

Також ми повідомляли, що США продадуть Україні військову два пакети військової допомоги. Їхня загальна вартість сягає 322 мільйонів доларів.

Німеччина зброя посол Олексій Макаєв дрони
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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