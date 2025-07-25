Германия закупает дроны украинского производства

Алексей Макеев. Фото: Посольство Украины в ФРГ

Германия готова закупать оружие у украинских производителей. Первый контракт на закупку дронов уже подписали.

Об этом в интервью украинским медиа сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

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По словам Макеева, Германия ранее предоставила Украине более 60 установок Gepard, большинство из них уже применяются на фронте. Дальность и высота поражения Gepard составляет четыре километра, но этого может быть мало, ведь россияне тоже меняют свою тактику. Сейчас продолжаются переговоры о совместном производстве новых систем ПВО Украиной и Германией.

"Мы сегодня перешли на следующую фазу нашего взаимодействия с Германией, когда Германия закупает для нас оружие у украинских производителей. Первый контракт недавно был подписан по дронам, а также совместное производство оружия", — отметил посол.

Также он добавил, что сейчас обсуждают подписание новых контрактов, но на это нужно не несколько недель, а несколько месяцев.

"Мы должны сейчас понимать, что у немцев нет потолка, сколько они могут закладывать для Украины, потому что это одна из частей договоренностей... Наш разговор с немецкой стороной сегодня идет в таком плане: "Покажите нам действенный контракт — и мы его профинансируем. Покажите нам то, что может быть поставлено — и мы найдем на это деньги"", — объяснил Макеев.

Напомним, активисты в Чехии собрали 60 миллионов крон на помощь Украине. Эти средства направят на закупку гаубиц.

Также мы сообщали, что США продадут Украине военную два пакета военной помощи. Их общая стоимость достигает 322 миллионов долларов.