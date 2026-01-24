Відео
Головна Військова економіка Контракт 18–24 — які бригади Нацгвардії запрошують молодь

Контракт 18–24 — які бригади Нацгвардії запрошують молодь

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 07:30
Які бригади Нацгвардії приймають молодих контрактників — перелік
Нацгвардієць. Фото ілюстративне: Національна гвардія України

До програми "Контракт 18–24" долучилися десять бригад Нацгвардії. Йдеться про "Азов", "Хартію", "Любарт", "Буревій", "Червону Калину", "Кара-Даг", "Рубіж", 27-му Печерську бригаду, загін безпілотних систем спецпризначення "Тайфун" і Центр спецпризначення "Омега".

Про це 23 січня повідомили в Національній гвардії України.

Читайте також:

Які переваги програми "Контракт 18–24"

Молоді бійці підписують контракт на рік, але оператори дронів служать упродовж двох років, із яких рік — участь у бойових діях. Військові проходять професійну підготовку, отримують мільйон гривень винагороди, грошове забезпечення та всі соціальні переваги. У підрозділах панує дружня атмосфера. Воїни підтримують один одного.

Як долучитися до Нацгвардії за програмою "Контракт 18–24"

Аби стати нацгвардійцем, претендент має заповнити анкету на сайті відповідного підрозділу. Після цього з ним зв'яжуться рекрутери та запросять на співбесіду.

Де заповнити анкету:

Нагадаємо, до лав Нацгвардії приймають добровольців. У рамках кампанії "Гвардія наступу" триває набір до штурмових бригад.

Також ми повідомляли, що мобілізації до лав СБУ немає. Щоб стати представником Служби безпеки, треба або здобути відповідну освіту, або відгукнутися на вакансію.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
