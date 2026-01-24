Які бригади Нацгвардії приймають молодих контрактників — перелік

Нацгвардієць. Фото ілюстративне: Національна гвардія України

До програми "Контракт 18–24" долучилися десять бригад Нацгвардії. Йдеться про "Азов", "Хартію", "Любарт", "Буревій", "Червону Калину", "Кара-Даг", "Рубіж", 27-му Печерську бригаду, загін безпілотних систем спецпризначення "Тайфун" і Центр спецпризначення "Омега".

Про це 23 січня повідомили в Національній гвардії України.

Які переваги програми "Контракт 18–24"

Молоді бійці підписують контракт на рік, але оператори дронів служать упродовж двох років, із яких рік — участь у бойових діях. Військові проходять професійну підготовку, отримують мільйон гривень винагороди, грошове забезпечення та всі соціальні переваги. У підрозділах панує дружня атмосфера. Воїни підтримують один одного.

Як долучитися до Нацгвардії за програмою "Контракт 18–24"

Аби стати нацгвардійцем, претендент має заповнити анкету на сайті відповідного підрозділу. Після цього з ним зв'яжуться рекрутери та запросять на співбесіду.

Де заповнити анкету:

Бригада "Азов": https://is.gd/sGGxs9;

бригада "Буревій": https://bureviy.army/#form або https://t.me/bureviy_3027_bot;

бригада "Червона Калина": https://chervonakalyna.army/;

бригада "Кара-Даг": https://karadag.army/;

бригада "Хартія": https://is.gd/OLcohF;

бригада "Рубіж": https://rubizh.com/#modal-form;

бригада "Любарт": https://www.lubart.army/application;

27 Печерська бригада: https://www.27army.org/;

ЦСП "Омега": https://omegasof.army/;​​​​​​

ЗБССП "Тайфун": https://taifun.army/.

Нагадаємо, до лав Нацгвардії приймають добровольців. У рамках кампанії "Гвардія наступу" триває набір до штурмових бригад.

Також ми повідомляли, що мобілізації до лав СБУ немає. Щоб стати представником Служби безпеки, треба або здобути відповідну освіту, або відгукнутися на вакансію.