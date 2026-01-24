Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Контракт 18–24 — какие бригады Нацгвардии приглашают молодежь

Контракт 18–24 — какие бригады Нацгвардии приглашают молодежь

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 07:30
Какие бригады Нацгвардии принимают молодых контрактников — перечень
Нацгвардеец. Фото иллюстративное: Национальная гвардия Украины

К программе "Контракт 18–24" присоединились десять бригад Нацгвардии. Речь идет об "Азове", "Хартии", "Любарте", "Урагане", "Красной Калине", "Кара-Даге", "Рубеже", 27-й Печерской бригаде, отряде беспилотных систем спецназначения "Тайфун" и Центре спецназначения "Омега".

Об этом 23 января сообщили в Национальной гвардии Украины.

Реклама
Читайте также:

Какие преимущества программы "Контракт 18–24"

Молодые бойцы подписывают контракт на год, но операторы дронов служат в течение двух лет, из которых год — участие в боевых действиях. Военные проходят профессиональную подготовку, получают миллион гривен вознаграждения, денежное обеспечение и все социальные преимущества. В подразделениях царит дружеская атмосфера. Воины поддерживают друг друга.

Как присоединиться к Нацгвардии по программе "Контракт 18-24"

Чтобы стать нацгвардейцем, претендент должен заполнить анкету на сайте соответствующего подразделения. После этого с ним свяжутся рекрутеры и пригласят на собеседование.

Где заполнить анкету:

Напомним, в ряды Нацгвардии принимают добровольцев. В рамках кампании "Гвардия наступления" продолжается набор в штурмовые бригады.

Также мы сообщали, что мобилизации в ряды СБУ нет. Чтобы стать представителем Службы безопасности, надо либо получить соответствующее образование, либо откликнуться на вакансию.

Нацгвардия армия мобилизация военнослужащие военная служба
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации