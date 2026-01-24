Какие бригады Нацгвардии принимают молодых контрактников — перечень

Нацгвардеец. Фото иллюстративное: Национальная гвардия Украины

К программе "Контракт 18–24" присоединились десять бригад Нацгвардии. Речь идет об "Азове", "Хартии", "Любарте", "Урагане", "Красной Калине", "Кара-Даге", "Рубеже", 27-й Печерской бригаде, отряде беспилотных систем спецназначения "Тайфун" и Центре спецназначения "Омега".

Об этом 23 января сообщили в Национальной гвардии Украины.

Какие преимущества программы "Контракт 18–24"

Молодые бойцы подписывают контракт на год, но операторы дронов служат в течение двух лет, из которых год — участие в боевых действиях. Военные проходят профессиональную подготовку, получают миллион гривен вознаграждения, денежное обеспечение и все социальные преимущества. В подразделениях царит дружеская атмосфера. Воины поддерживают друг друга.

Как присоединиться к Нацгвардии по программе "Контракт 18-24"

Чтобы стать нацгвардейцем, претендент должен заполнить анкету на сайте соответствующего подразделения. После этого с ним свяжутся рекрутеры и пригласят на собеседование.

Где заполнить анкету:

Бригада "Азов": https://is.gd/sGGxs9;

бригада "Ураган": https://bureviy.army/#form или https://t.me/bureviy_3027_bot;

бригада "Красная Калина": https://chervonakalyna.army/;

бригада "Кара-Даг": https://karadag.army/;

бригада "Хартия": https://is.gd/OLcohF;

бригада "Рубеж": https://rubizh.com/#modal-form;

бригада "Любарт": https://www.lubart.army/application;

27 Печерская бригада: https://www.27army.org/;

ЦСН "Омега": https://omegasof.army/.

ОБССН "Тайфун": https://taifun.army/.

Напомним, в ряды Нацгвардии принимают добровольцев. В рамках кампании "Гвардия наступления" продолжается набор в штурмовые бригады.

Также мы сообщали, что мобилизации в ряды СБУ нет. Чтобы стать представителем Службы безопасности, надо либо получить соответствующее образование, либо откликнуться на вакансию.