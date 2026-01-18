Пункти незламності та комендантська година — правила доступу та документи для пересування

Патрульна поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція

Українці, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, можуть вільно пересуватися до пунктів обігріву навіть під час комендантської години. Спеціальні перепустки для того, щоб зігрітися чи зарядити гаджети, не потрібні.

Про це офіційно повідомило МВС у своєму Telegram-каналі.

Коли дозволено порушувати комендантську годину

Енергетична криза диктує нові правила. Саме тому силовики дозволили піші та автомобільні маршрути до "Пунктів незламності" вночі. Це рятує життя. Ви можете йти пішки або їхати власним транспортом і жодних спецперепусток не вимагатимуть.

Обирайте найкоротший шлях. Не звертайте з маршруту без потреби. Правоохоронці та рятувальники даватимуть вказівки. Виконуйте їх негайно, адже дисципліна допомагає уникати хаосу.

Що треба мати під час комендантської години

Документи — це обов’язково. Паспорт має бути з собою. Військовозобов’язані повинні мати військовий квиток або посвідчення.

Поліція перевірятиме особистість кожного, бо це необхідний захід безпеки. Будьте готові пред'явити папери на першу вимогу патруля.

Логіка схожа на алгоритм дій під час повітряної тривоги. Коли лунає сирена — ми йдемо в укриття. Коли зникає опалення — шукаємо тепло. Загальні обмеження ніхто не скасовував. Влада лише додала важливий виняток для критичних умов.

Остаточне слово за Радою оборони. Військове командування та спецслужби разом ухвалюють рішення. Вони аналізують ситуацію в кожному конкретному регіоні.

Нагадаємо, у Києві кілька сервісів таксі знову працюватимуть цілодобово. Це можливо після отримання відповідного дозволу від міської влади.

А економіст Олег Устенко пояснив, чому комендантська година в центральних регіонах України не є виправданою з економічної точки зору.