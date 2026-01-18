Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Комендантська година та блекаути — нові правила пересування

Комендантська година та блекаути — нові правила пересування

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 07:30
Пункти незламності та комендантська година — правила доступу та документи для пересування
Патрульна поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція

Українці, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, можуть вільно пересуватися до пунктів обігріву навіть під час комендантської години. Спеціальні перепустки для того, щоб зігрітися чи зарядити гаджети, не потрібні.

Про це офіційно повідомило МВС у своєму Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Коли дозволено порушувати комендантську годину

Енергетична криза диктує нові правила. Саме тому силовики дозволили піші та автомобільні маршрути до "Пунктів незламності" вночі. Це рятує життя. Ви можете йти пішки або їхати власним транспортом і жодних спецперепусток не вимагатимуть.

Обирайте найкоротший шлях. Не звертайте з маршруту без потреби. Правоохоронці та рятувальники даватимуть вказівки. Виконуйте їх негайно, адже дисципліна допомагає уникати хаосу.

Що треба мати під час комендантської години

Документи — це обов’язково. Паспорт має бути з собою. Військовозобов’язані повинні мати військовий квиток або посвідчення.

Поліція перевірятиме особистість кожного, бо це необхідний захід безпеки. Будьте готові пред'явити папери на першу вимогу патруля.

Логіка схожа на алгоритм дій під час повітряної тривоги. Коли лунає сирена — ми йдемо в укриття. Коли зникає опалення — шукаємо тепло. Загальні обмеження ніхто не скасовував. Влада лише додала важливий виняток для критичних умов.

Остаточне слово за Радою оборони. Військове командування та спецслужби разом ухвалюють рішення. Вони аналізують ситуацію в кожному конкретному регіоні. 

Нагадаємо, у Києві кілька сервісів таксі знову працюватимуть цілодобово. Це можливо після отримання відповідного дозволу від міської влади.

А економіст Олег Устенко пояснив, чому комендантська година в центральних регіонах України не є виправданою з економічної точки зору.

штрафи пункт обігріву блекаут Нацполіція Пункт Незламності
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації