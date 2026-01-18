Пункты несокрушимости и комендантский час — правила доступа и документы для передвижения

Патрульная полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция

Украинцы, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, могут свободно передвигаться к пунктам обогрева даже во время комендантского часа. Специальные пропуска для того, чтобы согреться или зарядить гаджеты, не нужны.

Об этом официально сообщило МВД в своем Telegram-канале.

Когда разрешено нарушать комендантский час

Энергетический кризис диктует новые правила. Именно поэтому силовики разрешили пешие и автомобильные маршруты в "Пункты несокрушимости" ночью. Это спасает жизни. Вы можете идти пешком или ехать на собственном транспорте и никаких спецпропусков не потребуют.

Выбирайте кратчайший путь. Не сворачивайте с маршрута без надобности. Правоохранители и спасатели будут давать указания. Выполняйте их немедленно, ведь дисциплина помогает избегать хаоса.

Что нужно иметь во время комендантского часа

Документы — это обязательно. Паспорт должен быть с собой. Военнообязанные должны иметь военный билет или удостоверение.

Полиция будет проверять личность каждого, потому что это необходимая мера безопасности. Будьте готовы предъявить бумаги по первому требованию патруля.

Логика похожа на алгоритм действий во время воздушной тревоги. Когда раздается сирена — мы идем в укрытие. Когда исчезает отопление — ищем тепло. Общие ограничения никто не отменял. Власти лишь добавили важное исключение для критических условий.

Окончательное слово за Советом обороны. Военное командование и спецслужбы вместе принимают решение. Они анализируют ситуацию в каждом конкретном регионе.

Напомним, в Киеве несколько сервисов такси снова будут работать круглосуточно. Это возможно после получения соответствующего разрешения от городских властей.

А экономист Олег Устенко объяснил, почему комендантський час в центральных регионах Украины не является оправданным с экономической точки зрения.