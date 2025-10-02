Денис Ярославський в ефірі День.LIVE розповів, які механізми потрібні для зменшення випадків СЗЧ

Командир ЗСУ пояснив, чому воїни йдуть у СЗЧ та як це виправити
Випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) мають багато причин і потребують комплексного вивчення та системних рішень, а не лише репресій. Зокрема потрібні річні контракти й грошовий мотиватор.
Про це в ефірі День.LIVE заявив командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.
Які механізми потрібні для зменшення випадків СЗЧ
Ярославський зазначив, що сьогодні контракти часто автоматично продовжуються, і потрібні механізми, які дадуть людям "вікно виходу" та мотивацію повернутися на службу.
Він також наголосив, що однією із причин СЗЧ також є відсутність працюючого механізму переведення між бригадами.
"Скільки там, 200 тисяч, казали, СЗЧ? Нехай буде цифра 200 тисяч. Це 200 тисяч кримінальних проваджень — у нас не вистачить судової системи, щоб це опрацювати", — зазначив командир підрозділу.
За словами Ярославського, варто запровадити опцію короткострокових контрактів на один рік після демобілізації та роботу над морально-психологічним станом військових.
"Потрібно дати вікно виходу — і це стане мотиватором для наступних", — додав він.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ.
Заступник командира 3 армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук пояснив, чи вирішить цей законопроєкт проблему СЗЧ.
