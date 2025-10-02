Денис Ярославський в ефірі День.LIVE розповів, які механізми потрібні для зменшення випадків СЗЧ

Денис Ярославський. Фото: Facebook Ярославського

Випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) мають багато причин і потребують комплексного вивчення та системних рішень, а не лише репресій. Зокрема потрібні річні контракти й грошовий мотиватор.

Про це в ефірі День.LIVE заявив командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

Реклама

Читайте також:

Які механізми потрібні для зменшення випадків СЗЧ

Ярославський зазначив, що сьогодні контракти часто автоматично продовжуються, і потрібні механізми, які дадуть людям "вікно виходу" та мотивацію повернутися на службу.

Він також наголосив, що однією із причин СЗЧ також є відсутність працюючого механізму переведення між бригадами.

"Скільки там, 200 тисяч, казали, СЗЧ? Нехай буде цифра 200 тисяч. Це 200 тисяч кримінальних проваджень — у нас не вистачить судової системи, щоб це опрацювати", — зазначив командир підрозділу.

За словами Ярославського, варто запровадити опцію короткострокових контрактів на один рік після демобілізації та роботу над морально-психологічним станом військових.

"Потрібно дати вікно виходу — і це стане мотиватором для наступних", — додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ.

Заступник командира 3 армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук пояснив, чи вирішить цей законопроєкт проблему СЗЧ.