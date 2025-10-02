Денис Ярославский в эфире День.LIVE рассказал, какие механизмы нужны для уменьшения случаев СЗЧ

Денис Ярославский. Фото: Facebook Ярославского

Случаи самовольного оставления части (СЗЧ) имеют много причин и требуют комплексного изучения и системных решений, а не только репрессий. В частности нужны годовые контракты и денежный мотиватор.

Об этом в эфире День.LIVE заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

Ярославский отметил, что сегодня контракты часто автоматически продлеваются, и нужны механизмы, которые дадут людям "окно выхода" и мотивацию вернуться на службу.

Он также отметил, что одной из причин СЗЧ также является отсутствие работающего механизма перевода между бригадами.

"Сколько там, 200 тысяч, говорили, СЗЧ? Пусть будет цифра 200 тысяч. Это 200 тысяч уголовных производств — у нас не хватит судебной системы, чтобы это обработать", — отметил командир подразделения.

По словам Ярославского, стоит ввести опцию краткосрочных контрактов на один год после демобилизации и работу над морально-психологическим состоянием военных.

"Нужно дать окно выхода — и это станет мотиватором для следующих", — добавил он.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении возвращение уголовной ответственности за СЗЧ.

Заместитель командира 3 армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук объяснил, решит ли этот законопроект проблему СЗЧ.