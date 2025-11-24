Відео
Головна Військова економіка Командир полку безпілотних систем розкритикував зарплати бійців

Командир полку безпілотних систем розкритикував зарплати бійців

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 15:03
Оновлено: 14:59
У ЗСУ назвали 20 тисяч гривень неконкурентною зарплатою
Підготовка дрона до запуску. Фото: батальйон безпілотних систем Flying Skull

Нинішні зарплати військовослужбовців не можна вважати достатніми для формування великої професійної армії після завершення активних бойових дій. Військовослужбовці вважають, що 20 тисяч гривень — це надто низький рівень оплати праці, який не здатен конкурувати з можливостями ринку та не заохочуватиме молодь обирати службу в армії мирного часу.

Таку думку висловив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Війська в армії України отримують занадто низькі заробітні плати

Федоренко нагадав, що до початку війни чисельність українського війська становила менш ніж 300 тисяч, а ще десять років тому — менше 200 тисяч осіб.

"А чи будуть люди для армії 800 тисяч у невоєнний час? Чи означає це, що не буде демобілізації? Чи означає це, що мобілізація триватиме? І, загалом, хто це профінансує? Адже на військо, просто на утримання такої великої армії будуть потрібні десятки мільярдів доларів. А щодня хто за це заплатить? Я вам скажу більше, що на даний момент питання заробітних плат стоїть дуже гостро. Тому що військовослужбовець солдат отримує 20 плюс тисяч гривень. Це чиста зарплата", — повідомив Федоренко.

Також він доповнив, що додаткова виплата у 100 тисяч доступна лише тим, хто перебуває на передовій 30 днів і виконує бойові завдання. У мирний період ці доплати не зберігатимуться, а отже, реальний дохід військовослужбовця знизиться до базових сум.

Федоренко наголосив, що молоді люди, які мають здоров'я, мотивацію та професійні навички, не розглядатимуть 20 тисяч гривень як гідну оплату за службу своїй країні.

"Що можна купити для своєї батьківщини, здоровій молодій людині, розумній, яка може? На 500 доларів на місяць, на 20 тисяч гривень. Але це не конкурентна зарплата для молоді. Тому ми повинні говорити про підвищення заробітних плат. А це повинні фінансувати наші партнери. Якщо ви не даєте своїх солдатів, зробіть так, щоб наші солдати були забезпечені. Тому що, як не крути, ми стоїмо на охороні спокою і безпеки Європи в цілому. Про це потрібно пам'ятати", — підсумував Юрій Федоренко.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
