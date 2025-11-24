В ВСУ назвали 20 тысяч гривен неконкурентной зарплатой в ВСУ

Подготовка дрона к запуску. Фото: батальон беспилотных систем Flying Skull

Нынешние зарплаты военнослужащих нельзя считать достаточными для формирования большой профессиональной армии после завершения активных боевых действий. Военнослужащие считают, что 20 тысяч гривен — это слишком низкий уровень оплаты труда, который не способен конкурировать с возможностями рынка и не будет поощрять молодежь выбирать службу в армии мирного времени.

Такое мнение высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Войска в армии Украины получают слишком низкие заработные платы

Федоренко напомнил, что до начала войны численность украинского войска составляла менее 300 тысяч, а еще десять лет назад - менее 200 тысяч человек.

"А будут ли люди для армии 800 тысяч в невоенное время? Значит ли это, что не будет демобилизации? Означает ли это, что мобилизация будет продолжаться? И, в общем, кто это профинансирует? Ведь на войско, просто на содержание такой большой армии потребуются десятки миллиардов долларов. А каждый день кто за это заплатит? Я вам скажу больше, что на данный момент вопрос заработных плат стоит очень остро. Потому что военнослужащий солдат получает 20 плюс тысяч гривен. Это чистая зарплата", — сообщил Федоренко.

Также он дополнил, что дополнительная выплата в 100 тысяч доступна только тем, кто находится на передовой 30 дней и выполняет боевые задачи. В мирный период эти доплаты не будут сохраняться, а значит, реальный доход военнослужащего снизится до базовых сумм.

Федоренко отметил, что молодые люди, которые имеют здоровье, мотивацию и профессиональные навыки, не будут рассматривать 20 тысяч гривен как достойную оплату за службу своей стране.

"Что можно купить для своей родины, здоровому молодому человеку, умному, который может? На 500 долларов в месяц, на 20 тысяч гривен. Но это не конкурентная зарплата для молодежи. Поэтому мы должны говорить о повышении заработных плат. А это должны финансировать наши партнеры. Если вы не даете своих солдат, сделайте так, чтобы наши солдаты были обеспечены. Потому что, как ни крути, мы стоим на охране спокойствия и безопасности Европы в целом. Об этом нужно помнить", — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, стало известно, сколько получают военнослужащие в Германии.

Также читайте, какие суммы будут выплачивать мобилизованным мужчинам в декабре 2025 года.