Якщо командир не подав документи на УБД - що робити

Командир не подав документи на УБД — що робити
Військовослужбовець має право оформити статус учасника бойових дій навіть у ситуації, коли командир військової частини не надсилає документи у відомчу комісію. У Міноборони пояснили, як це можна зробити самостійно.
Хто відправляє документи на УБД
Військовослужбовець, який брав безпосередню участь у воєнних діях, захищав Батьківщину у зіткненнях із ворожими військами, має право на отримання статусу "учасник бойових дій".
Для цього потрібно, щоб командир військової частини, де служить цей військовослужбовець, подав документи на свого воїна у відомчу комісію.
Втім, бувають випадки, коли командири не поспішають цього робити.
У Міноборони пояснили, що робити військовому у такій ситуації.
Що робити, якщо командир саботує процес
"У разі неподання командиром військової частини документів, особа може самостійно звернутися до відповідної комісії", — запевнили у військовому відомстві.
Усі необхідні документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з повідомленням.
Існує інший варіант, за яким необхідно особисто зареєструвати звернення у відповідній комісії.
