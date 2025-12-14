Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Командир не подав документи на УБД — що робити

Командир не подав документи на УБД — що робити

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 05:49
Якщо командир не подав документи на УБД - що робити
Учасники бойових дій на фронті. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Військовослужбовець має право оформити статус учасника бойових дій навіть у ситуації, коли командир військової частини не надсилає документи у відомчу комісію. У Міноборони пояснили, як це можна зробити самостійно.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Хто відправляє документи на УБД

Військовослужбовець, який брав безпосередню участь у воєнних діях, захищав Батьківщину у зіткненнях із ворожими військами, має право на отримання статусу "учасник бойових дій".

Для цього потрібно, щоб командир військової частини, де служить цей військовослужбовець, подав документи на свого воїна у відомчу комісію.

Втім, бувають випадки, коли командири не поспішають цього робити.

У Міноборони пояснили, що робити військовому у такій ситуації.

Що робити, якщо командир саботує процес

"У разі неподання командиром військової частини документів, особа може самостійно звернутися до відповідної комісії", — запевнили у військовому відомстві.

Усі необхідні документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з повідомленням.

Існує інший варіант, за яким необхідно особисто зареєструвати звернення у відповідній комісії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має право на отримання статусу "учасник бойових дій".

Додамо, ми повідомляли про те, як автоматично отримати статус УБД.

Міноборони ЗСУ учасник бойових дій військовослужбовці командир
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації