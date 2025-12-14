Якщо командир не подав документи на УБД - що робити

Учасники бойових дій на фронті. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Військовослужбовець має право оформити статус учасника бойових дій навіть у ситуації, коли командир військової частини не надсилає документи у відомчу комісію. У Міноборони пояснили, як це можна зробити самостійно.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Хто відправляє документи на УБД

Військовослужбовець, який брав безпосередню участь у воєнних діях, захищав Батьківщину у зіткненнях із ворожими військами, має право на отримання статусу "учасник бойових дій".

Для цього потрібно, щоб командир військової частини, де служить цей військовослужбовець, подав документи на свого воїна у відомчу комісію.

Втім, бувають випадки, коли командири не поспішають цього робити.

У Міноборони пояснили, що робити військовому у такій ситуації.

Що робити, якщо командир саботує процес

"У разі неподання командиром військової частини документів, особа може самостійно звернутися до відповідної комісії", — запевнили у військовому відомстві.

Усі необхідні документи можуть бути надіслані рекомендованим листом з повідомленням.

Існує інший варіант, за яким необхідно особисто зареєструвати звернення у відповідній комісії.

