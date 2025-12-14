Видео
Україна
Видео

Командир не подал документы на УБД — что делать

Командир не подал документы на УБД — что делать

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 05:49
Если командир не подал документы на УБД - что делать
Участники боевых действий на фронте. Фото: 24 ОМБр имени короля Данила

Военнослужащий имеет право оформить статус участника боевых действий даже в ситуации, когда командир воинской части не направляет документы в ведомственную комиссию. В Минобороны объяснили, как это можно сделать самостоятельно.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Кто отправляет документы на УБД

Военнослужащий, который принимал непосредственное участие в военных действиях, защищал Родину в столкновениях с вражескими войсками, имеет право на получение статуса "участник боевых действий".

Для этого нужно, чтобы командир воинской части, где служит этот военнослужащий, подал документы на своего воина в ведомственную комиссию.

Впрочем, бывают случаи, когда командиры не спешат этого делать.

В Минобороны объяснили, что делать военному в такой ситуации.

Что делать, если командир саботирует процесс

"В случае непредставления командиром воинской части документов, лицо может самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию", — заверили в военном ведомстве.

Все необходимые документы могут быть направлены заказным письмом с уведомлением.

Существует другой вариант, по которому необходимо лично зарегистрировать обращение в соответствующей комиссии.

Напомним, мы ранее писали о том, кто имеет право на получение статуса "участник боевых действий".

Добавим, мы сообщали о том, как автоматически получить статус УБД.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
