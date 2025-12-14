Если командир не подал документы на УБД - что делать

Командир не подал документы на УБД — что делать
Военнослужащий имеет право оформить статус участника боевых действий даже в ситуации, когда командир воинской части не направляет документы в ведомственную комиссию. В Минобороны объяснили, как это можно сделать самостоятельно.
Кто отправляет документы на УБД
Военнослужащий, который принимал непосредственное участие в военных действиях, защищал Родину в столкновениях с вражескими войсками, имеет право на получение статуса "участник боевых действий".
Для этого нужно, чтобы командир воинской части, где служит этот военнослужащий, подал документы на своего воина в ведомственную комиссию.
Впрочем, бывают случаи, когда командиры не спешат этого делать.
В Минобороны объяснили, что делать военному в такой ситуации.
Что делать, если командир саботирует процесс
"В случае непредставления командиром воинской части документов, лицо может самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию", — заверили в военном ведомстве.
Все необходимые документы могут быть направлены заказным письмом с уведомлением.
Существует другой вариант, по которому необходимо лично зарегистрировать обращение в соответствующей комиссии.
