У Міноборони сказали, коли виплатять військовим грудень за грудень

Гроші в руках. Фото: Збройні сили України

У грудні 2025 року українські військові отримали часткове, а не повне грошове забезпечення. Такий крок пов'язаний з особливостями завершення бюджетного року, але вже в січні воїни отримають ці гроші в повному обсязі.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на Департамент соціального забезпечення Міноборони.

Реклама

Читайте також:

Коли військовим дадуть виплати за грудень 2025 у повному обсязі

У Міноборони пояснили, що неповна виплата грошового забезпечення наприкінці грудня 2025 року була зумовлена процедурними нюансами завершення бюджетного року. У відомстві наголосили, що таке рішення ухвалювалося з метою збереження стабільного фінансування і воно не порушує законодавство.

У відомстві запевнили, що всі суми грошового забезпечення за грудень будуть донараховані та виплачені військовослужбовцям у повному обсязі вже у січні 2026 року. Станом на 7 січня необхідне фінансування було доведене до розпорядників коштів нижчого рівня — безпосередньо військових частин — для проведення розрахунків.

Також у міністерстві нагадали, що відповідно до рішення міністра оборони України № 38/уд від 6 січня 2026 року грошове забезпечення виплачується щомісяця не пізніше 20 числа. Якщо ж кошти надходять після цієї дати, виплата здійснюється протягом трьох днів із моменту їх отримання.

Нагадаємо, що українські військові щомісяця отримують грошове забезпечення та додаткові винагороди. Нещодавно ми писали, за яких обставин захисника можуть позбавити премії.

Також ми інформували, хто з військових у 2026 році зможе отримати додаткові 26 тисяч гривень.