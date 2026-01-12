В Минобороны сказали, когда выплатят военным декабрь за декабрь

Деньги в руках. Фото: Вооруженные силы Украины

В декабре 2025 года украинские военные получили частичное, а не полное денежное обеспечение. Такой шаг связан с особенностями завершения бюджетного года, но уже в январе воины получат эти деньги в полном объеме.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Департамент социального обеспечения Минобороны.

В Минобороны объяснили, что неполная выплата денежного обеспечения в конце декабря 2025 года была обусловлена процедурными нюансами завершения бюджетного года. В ведомстве отметили, что такое решение принималось с целью сохранения стабильного финансирования и оно не нарушает законодательство.

В ведомстве заверили, что все суммы денежного обеспечения за декабрь будут доначислены и выплачены военнослужащим в полном объеме уже в январе 2026 года. По состоянию на 7 января необходимое финансирование было доведено до распорядителей средств низшего уровня - непосредственно воинских частей - для проведения расчетов.

Также в министерстве напомнили, что в соответствии с решением министра обороны Украины № 38/уд от 6 января 2026 года денежное обеспечение выплачивается ежемесячно не позднее 20 числа. Если же средства поступают после этой даты, выплата осуществляется в течение трех дней с момента их получения.

Напомним, что украинские военные ежемесячно получают денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения. Недавно мы писали, при каких обстоятельствах защитника могут лишить премии.

Также мы информировали, кто из военных в 2026 году сможет получить дополнительные 26 тысяч гривен.