Нові правила бронювання під час мобілізації — що зміниться для держслужбовців

Представники ТЦК. Фото: Одеський ОТЦК та СП

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13429, яким пропонується оновити правила бронювання військовозобов'язаних працівників під час мобілізації. Основна мета документа — вдосконалити систему бронювання задля підтримки критично важливих сфер держави в умовах воєнного стану.

Новини.LIVE пояснить всі нюанси нововведень у законопроєкті №13429.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться у бронюванні для держслужбовців

Згідно з ініціативою, державні органи, які функціонують на всій території України, матимуть можливість бронювати всіх військовозобов’язаних працівників, за винятком деяких спеціалізованих структур. До них віднесено Національну поліцію, ДБР, прокуратуру, Бюро економічної безпеки, Службу судової охорони, кримінально-виконавчу службу та судові органи.

У цих структурах дозволено бронювати не більше 50% військовозобов'язаних. Винятком є Спеціалізована антикорупційна прокуратура — вона може забронювати 100% працівників.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що бронювання має п’ять ключових цілей: забезпечення безперервної роботи критично важливих об’єктів, підтримка економіки, збереження професійного потенціалу, оптимальне використання людських ресурсів та стабільне функціонування органів влади.

Хто із держслужбовців має право на бронь від мобілізації у 2025 році

У 2025 році бронюванню підлягатимуть:

усі військовозобов'язані посадовці категорії А, голови облрад, райрад, міські, селищні та сільські голови;

до 50% військовозобов’язаних категорій Б і В у державних органах та органах місцевого самоврядування;

працівники державних органів, правоохоронних структур, антикорупційних органів, судів, органів досудового розслідування та служб патронату, що мають загальноукраїнську юрисдикцію;

фахівці підприємств, які мають мобілізаційні завдання;

працівники та кінцеві бенефіціари критично важливих підприємств, що забезпечують ЗСУ, функціонування економіки або життєдіяльність населення в особливий період.

Кабмін матиме повноваження визначати критерії, за якими підприємства визнаються критично важливими.

Нагадаємо, в деяких випадках громадяни можуть отримати автоматичне бронювання. Юристи пояснили нюанси, як його отримати.

Також законознавці пояснили, чи має право виїхати за кордон вчитель з відстрочкою.