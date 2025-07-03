Новые правила бронирования во время мобилизации — что изменится для госслужащих

Кого из госслужащих забронируют в 2025 году от мобилизации
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13429, которым предлагается обновить правила бронирования военнообязанных работников во время мобилизации. Основная цель документа — усовершенствовать систему бронирования для поддержки критически важных сфер государства в условиях военного положения.
Новини.LIVE объяснит все нюансы нововведений в законопроекте №13429.
Что изменится в бронировании для госслужащих
Согласно инициативе, государственные органы, которые функционируют на всей территории Украины, будут иметь возможность бронировать всех военнообязанных работников, за исключением некоторых специализированных структур. К ним отнесены Национальная полиция, ГБР, прокуратура, Бюро экономической безопасности, Служба судебной охраны, уголовно-исполнительная служба и судебные органы.
В этих структурах разрешено бронировать не более 50% военнообязанных. Исключением является Специализированная антикоррупционная прокуратура — она может забронировать 100% работников.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что бронирование имеет пять ключевых целей: обеспечение непрерывной работы критически важных объектов, поддержка экономики, сохранение профессионального потенциала, оптимальное использование человеческих ресурсов и стабильное функционирование органов власти.
Кто из госслужащих имеет право на бронь от мобилизации в 2025 году
В 2025 году бронированию будут подлежать
- все военнообязанные должностные лица категории А, председатели облсоветов, райсоветов, городские, поселковые и сельские головы;
- до 50% военнообязанных категорий Б и В в государственных органах и органах местного самоуправления;
- работники государственных органов, правоохранительных структур, антикоррупционных органов, судов, органов досудебного расследования и служб патроната, имеющих всеукраинскую юрисдикцию;
- специалисты предприятий, которые имеют мобилизационные задачи;
- работники и конечные бенефициары критически важных предприятий, обеспечивающих ВСУ, функционирование экономики или жизнедеятельность населения в особый период.
Кабмин будет иметь полномочия определять критерии, по которым предприятия признаются критически важными.
Напомним, в некоторых случаях граждане могут получить автоматическое бронирование. Юристы объяснили нюансы, как его получить.
Также правоведы объяснили, имеет ли право выехать за границу учитель с отсрочкой.
Читайте Новини.LIVE!