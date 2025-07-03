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Кого из госслужащих забронируют в 2025 году от мобилизации

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 07:26
Новые правила бронирования во время мобилизации — что изменится для госслужащих
Представители ТЦК. Фото: Одесский ОТЦК и СП

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13429, которым предлагается обновить правила бронирования военнообязанных работников во время мобилизации. Основная цель документа — усовершенствовать систему бронирования для поддержки критически важных сфер государства в условиях военного положения.

Новини.LIVE объяснит все нюансы нововведений в законопроекте №13429.

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Что изменится в бронировании для госслужащих

Согласно инициативе, государственные органы, которые функционируют на всей территории Украины, будут иметь возможность бронировать всех военнообязанных работников, за исключением некоторых специализированных структур. К ним отнесены Национальная полиция, ГБР, прокуратура, Бюро экономической безопасности, Служба судебной охраны, уголовно-исполнительная служба и судебные органы.

В этих структурах разрешено бронировать не более 50% военнообязанных. Исключением является Специализированная антикоррупционная прокуратура — она может забронировать 100% работников.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что бронирование имеет пять ключевых целей: обеспечение непрерывной работы критически важных объектов, поддержка экономики, сохранение профессионального потенциала, оптимальное использование человеческих ресурсов и стабильное функционирование органов власти.

Кто из госслужащих имеет право на бронь от мобилизации в 2025 году

В 2025 году бронированию будут подлежать

  • все военнообязанные должностные лица категории А, председатели облсоветов, райсоветов, городские, поселковые и сельские головы;
  • до 50% военнообязанных категорий Б и В в государственных органах и органах местного самоуправления;
  • работники государственных органов, правоохранительных структур, антикоррупционных органов, судов, органов досудебного расследования и служб патроната, имеющих всеукраинскую юрисдикцию;
  • специалисты предприятий, которые имеют мобилизационные задачи;
  • работники и конечные бенефициары критически важных предприятий, обеспечивающих ВСУ, функционирование экономики или жизнедеятельность населения в особый период.

Кабмин будет иметь полномочия определять критерии, по которым предприятия признаются критически важными.

Напомним, в некоторых случаях граждане могут получить автоматическое бронирование. Юристы объяснили нюансы, как его получить.

Также правоведы объяснили, имеет ли право выехать за границу учитель с отсрочкой.

Верховная Рада мобилизация бронирование военнослужащие госслужащие Бронь от мобилизации
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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