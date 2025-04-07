Хто з родичів має право на грошове забезпечення загиблого військового

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Родичі загиблих або зниклих безвісти воїнів ЗСУ можуть отримати їх грошове забезпечення, яке ще не було ним отримано. Для цього є певний перелік дій.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони України.

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Хто має право отримати грошове забезпечення військового та яким чином

"Держава гарантує соціальний захист родинам військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Закликаємо сім’ї не зволікати з поданням необхідних документів для отримання належних виплат у встановленому порядку", — заявив заступник очільника Міноборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він додав, що держава гарантує передачу родичам коштів, які належали військовому на момент його смерті, а також тих виплат, які він міг отримати. За словами посадовця, виплата здійснюється військовою частиною, в якій проходив службу загиблий військовослужбовець.

Виплати надаються родичам відповідно до встановленої черговості:

подружжю загиблого (чоловіку або дружині);

повнолітнім дітям, які мешкали разом із військовослужбовцем, або законним представникам неповнолітніх дітей та осіб з інвалідністю — незалежно від їхнього віку;

батькам загиблого.

Якщо немає осіб із попередньої категорії, право на отримання виплати переходить до наступної. У разі наявності кількох претендентів в одній черзі сума ділиться порівну. За відсутності всіх зазначених родичів кошти передаються спадкоємцям за законом.

У разі загибелі або смерті військовослужбовця його сім’я має право на такі виплати та компенсації:

щомісячне грошове забезпечення, яке нараховувалося військовому до моменту його смерті або офіційного визнання безвісти зниклим;

додаткова грошова винагорода, передбачена постановою Кабінету Міністрів України №168;

компенсація за невикористану допомогу на оздоровлення, якщо така виплата не була отримана за життя;

матеріальна допомога, що надається для покриття соціально-побутових потреб родини;

грошова компенсація за невикористані дні відпустки, на які військовий мав право;

фінансове відшкодування витрат, пов’язаних із похованням, ритуальними послугами та встановленням надгробного пам’ятника.

"Виплати здійснюються на підставі наказу командира військової частини – після звернення членів сім’ї або спадкоємців. Гроші надходять на персональні рахунки, вказані у заяві. Важливо: звернення має бути подано не пізніше трьох років з дня смерті або з дня набрання чинності рішенням суду", — наголосили у Міноборони.

Нагадаємо, що якщо військовий з якихось причин не отримав повністю або недоотримав частку бокових виплат, тоді він має звернутися до фінансової служби своєї військової частини. У разі, якщо на цьому рівні питання не вирішиться, військовослужбовець може звернутися до прокуратури або навіть подати позов до суду.

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