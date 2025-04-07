Хто з родичів має право на грошове забезпечення загиблого військового

Хто і як може отримати грошове забезпечення загиблого воїна
Родичі загиблих або зниклих безвісти воїнів ЗСУ можуть отримати їх грошове забезпечення, яке ще не було ним отримано. Для цього є певний перелік дій.
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони України.
Хто має право отримати грошове забезпечення військового та яким чином
"Держава гарантує соціальний захист родинам військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Закликаємо сім’ї не зволікати з поданням необхідних документів для отримання належних виплат у встановленому порядку", — заявив заступник очільника Міноборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Він додав, що держава гарантує передачу родичам коштів, які належали військовому на момент його смерті, а також тих виплат, які він міг отримати. За словами посадовця, виплата здійснюється військовою частиною, в якій проходив службу загиблий військовослужбовець.
Виплати надаються родичам відповідно до встановленої черговості:
- подружжю загиблого (чоловіку або дружині);
- повнолітнім дітям, які мешкали разом із військовослужбовцем, або законним представникам неповнолітніх дітей та осіб з інвалідністю — незалежно від їхнього віку;
- батькам загиблого.
Якщо немає осіб із попередньої категорії, право на отримання виплати переходить до наступної. У разі наявності кількох претендентів в одній черзі сума ділиться порівну. За відсутності всіх зазначених родичів кошти передаються спадкоємцям за законом.
У разі загибелі або смерті військовослужбовця його сім’я має право на такі виплати та компенсації:
- щомісячне грошове забезпечення, яке нараховувалося військовому до моменту його смерті або офіційного визнання безвісти зниклим;
- додаткова грошова винагорода, передбачена постановою Кабінету Міністрів України №168;
- компенсація за невикористану допомогу на оздоровлення, якщо така виплата не була отримана за життя;
- матеріальна допомога, що надається для покриття соціально-побутових потреб родини;
- грошова компенсація за невикористані дні відпустки, на які військовий мав право;
- фінансове відшкодування витрат, пов’язаних із похованням, ритуальними послугами та встановленням надгробного пам’ятника.
"Виплати здійснюються на підставі наказу командира військової частини – після звернення членів сім’ї або спадкоємців. Гроші надходять на персональні рахунки, вказані у заяві. Важливо: звернення має бути подано не пізніше трьох років з дня смерті або з дня набрання чинності рішенням суду", — наголосили у Міноборони.
Нагадаємо, що якщо військовий з якихось причин не отримав повністю або недоотримав частку бокових виплат, тоді він має звернутися до фінансової служби своєї військової частини. У разі, якщо на цьому рівні питання не вирішиться, військовослужбовець може звернутися до прокуратури або навіть подати позов до суду.
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