Кто из родственников имеет право на денежное обеспечение погибшего военного

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Родственники погибших или пропавших без вести воинов ВСУ могут получить их денежное обеспечение, которое еще не было им получено. Для этого есть определенный перечень действий.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины.

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Кто имеет право получить денежное обеспечение военного и каким образом

"Государство гарантирует социальную защиту семьям военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Призываем семьи не медлить с подачей необходимых документов для получения надлежащих выплат в установленном порядке", — заявил заместитель главы Минобороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он добавил, что государство гарантирует передачу родственникам средств, которые принадлежали военному на момент его смерти, а также тех выплат, которые он мог получить. По словам чиновника, выплата осуществляется воинской частью, в которой проходил службу погибший военнослужащий.

Выплаты предоставляются родственникам в соответствии с установленной очередностью:

супругам погибшего (мужу или жене);

совершеннолетним детям, которые жили вместе с военнослужащим, или законным представителям несовершеннолетних детей и лиц с инвалидностью — независимо от их возраста;

родителям погибшего.

Если нет лиц из предыдущей категории, право на получение выплаты переходит к следующей. При наличии нескольких претендентов в одной очереди сумма делится поровну. При отсутствии всех указанных родственников средства передаются наследникам по закону.

В случае гибели или смерти военнослужащего его семья имеет право на следующие выплаты и компенсации:

ежемесячное денежное обеспечение, которое начислялось военному до момента его смерти или официального признания без вести пропавшим;

дополнительное денежное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины №168;

компенсация за неиспользованную помощь на оздоровление, если такая выплата не была получена при жизни;

материальная помощь, предоставляемая для покрытия социально-бытовых потребностей семьи;

денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска, на которые военный имел право;

финансовое возмещение расходов, связанных с погребением, ритуальными услугами и установлением надгробного памятника.

"Выплаты осуществляются на основании приказа командира воинской части — после обращения членов семьи или наследников. Деньги поступают на персональные счета, указанные в заявлении. Важно: обращение должно быть подано не позднее трех лет со дня смерти или со дня вступления в силу решения суда", — отметили в Минобороны.

Напомним, что если военный по каким-то причинам не получил полностью или недополучил долю боковых выплат, тогда он должен обратиться в финансовую службу своей воинской части. В случае, если на этом уровне вопрос не решится, военнослужащий может обратиться в прокуратуру или даже подать иск в суд.

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