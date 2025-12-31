Правила харчування мобілізованих у ТЦК та СП змінилися — подробиці від Міноборони

Харчування майбутніх воїнів у ТЦК та СП — що змінилося
Уряд офіційно оновив правила харчування для тих, хто перебуває у ТЦК та СП під час мобілізації. Відтепер гроші на їжу для таких людей виділятиме держава.
Про це 30 грудня повідомили в Міноборони України.
Зміни в раціоні
Харчування організують за стандартами ЗСУ, використовуючи Каталог продуктів, який діє для військовослужбовців. Метою такої ініціативи є забезпечення майбутніх бійців якісною їжею ще на етапі підготовки до служби.
"Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин", — зазначили в оборонному відомстві.
