Правила харчування мобілізованих у ТЦК та СП змінилися — подробиці від Міноборони

Військовослужбовці їдять. Фото ілюстративне: armyinform.com

Уряд офіційно оновив правила харчування для тих, хто перебуває у ТЦК та СП під час мобілізації. Відтепер гроші на їжу для таких людей виділятиме держава.

Про це 30 грудня повідомили в Міноборони України.

Зміни в раціоні

Харчування організують за стандартами ЗСУ, використовуючи Каталог продуктів, який діє для військовослужбовців. Метою такої ініціативи є забезпечення майбутніх бійців якісною їжею ще на етапі підготовки до служби.

"Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин", — зазначили в оборонному відомстві.

