Україна
Головна Військова економіка Харчування майбутніх воїнів у ТЦК та СП — що змінилося

Харчування майбутніх воїнів у ТЦК та СП — що змінилося

Дата публікації: 31 грудня 2025 07:30
Правила харчування мобілізованих у ТЦК та СП змінилися — подробиці від Міноборони
Військовослужбовці їдять. Фото ілюстративне: armyinform.com

Уряд офіційно оновив правила харчування для тих, хто перебуває у ТЦК та СП під час мобілізації. Відтепер гроші на їжу для таких людей виділятиме держава.

Про це 30 грудня повідомили в Міноборони України.

Читайте також:

Зміни в раціоні  

Харчування організують за стандартами ЗСУ, використовуючи Каталог продуктів, який діє для військовослужбовців. Метою такої ініціативи є забезпечення майбутніх бійців якісною їжею ще на етапі підготовки до служби.

"Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин", — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, у Миколаєві змінюють систему шкільного харчування. До деяких закладів готові страви доставлятимуть безпосередньо перед видачею.

Також ми повідомляли, що в Харкові працюють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування. Щодня таку їжу отримують до 59 тисяч людей.

Кабінет міністрів харчування мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
