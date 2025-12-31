Видео
Главная Военная экономика Питание будущих воинов в ТЦК и СП — что изменилось

Питание будущих воинов в ТЦК и СП — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 07:30
Правила питания мобилизованных в ТЦК и СП изменились — подробности от Минобороны
Военнослужащие едят. Фото иллюстративное: armyinform.com

Правительство официально обновило правила питания для тех, кто находится в ТЦК и СП во время мобилизации. Отныне деньги на еду для таких людей будет выделять государство.

Об этом 30 декабря сообщили в Минобороны Украины.

Читайте также:

Изменения в рационе

Питание организуют по стандартам ВСУ, используя Каталог продуктов, который действует для военнослужащих. Целью такой инициативы является обеспечение будущих бойцов качественной пищей еще на этапе подготовки к службе.

"Изменения порядка проведения мобилизации и норм питания позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки к отправке в войска и до момента зачисления в списки воинских частей", — отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, в Николаеве меняют систему школьного питания. В некоторые заведения готовые блюда будут доставлять непосредственно перед выдачей.

Также мы сообщали, что в Харькове работают 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания. Ежедневно такую еду получают до 59 тысяч человек.

Кабинет министров питание мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
