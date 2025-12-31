Правила питания мобилизованных в ТЦК и СП изменились — подробности от Минобороны

Военнослужащие едят. Фото иллюстративное: armyinform.com

Правительство официально обновило правила питания для тех, кто находится в ТЦК и СП во время мобилизации. Отныне деньги на еду для таких людей будет выделять государство.

Об этом 30 декабря сообщили в Минобороны Украины.

Изменения в рационе

Питание организуют по стандартам ВСУ, используя Каталог продуктов, который действует для военнослужащих. Целью такой инициативы является обеспечение будущих бойцов качественной пищей еще на этапе подготовки к службе.

"Изменения порядка проведения мобилизации и норм питания позволят лучше организовать обеспечение людей на этапе подготовки к отправке в войска и до момента зачисления в списки воинских частей", — отметили в оборонном ведомстве.

